Ердоган подякував Путіну «за конструктивну позицію» щодо зернового коридору

Президент Туреччини Реджеп Ердоган провів 18 листопада телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним, повідомляє агенція «Анадолу» з посиланням на управління звʼязків адміністрації турецького лідера.

«Ердоган подякував президентові Росії за конструктивну позицію у питанні продовження «зернової ініціативи» на 120 днів. Турецький лідер заявив, що затягування війни між РФ та Україною підвищує ризики, і тому важливе поновлення дипломатичних переговорів. Президент Ердоган назвав зустріч глав спецслужб США та РФ у Туреччині «ключем» до запобігання безконтрольній ескалації на місцях», – указано в повідомленні.

«Зернова ініціатива» з транспортування української агропродукції морем продовжена ще на 120 днів, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України 17 листопада.

«Гарантами виконання Ініціативи залишилися Організація Об’єднаних Націй та Туреччина», – повідомив профільний міністр Олександр Кубраков.

За його словами, з 1 серпня – початку роботи «зернової ініціативи» – Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу.

У разі непролонгації «зернова ініціатива» могла припинити свою дію 19 листопада.

29 жовтня Росія заявила про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення пояснили нібито «терористичним актом» «проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки «зернового коридору», в чому Москва звинуватила Київ.​

Київ назвав цю заяву Росії очікуваною, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року. У США таке рішення Москви вважають «абсолютно обурливим», оскільки цей крок посилить голод.

Попри припинення участі Москви, 31 жовтня Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна продовжили реалізовувати зернову угоду та виконали план транзиту для 16 суден.

Але вже 2 листопада Міністерство оборони Росії повідомило про відновлення участі Москви в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором. За повідомленням, Росія нібито отримала від України гарантії, які «видаються достатніми», щоб відновити виконання угоди.

У МЗС України у відповідь заявили, що Україна не брала на себе жодних нових зобов’язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді.