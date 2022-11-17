«Зернова ініціатива» продовжена ще на 120 днів – Мінінфраструктури

«Зернова ініціатива» з транспортування української агропродукції морем продовжена ще на 120 днів, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

«Це рішення було ухвалено щойно у Стамбулі. Гарантами виконання Ініціативи залишилися Організація Об’єднаних Націй та Туреччина», – повідомив профільний міністр Олександр Кубраков.

За його словами, з 1 серпня – початку роботи «зернової ініціативи» – Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу.

«Це значний обсяг, але недостатній. Світовий ринок не має можливості замінити українську агропродукцію в найближчий перспективі. Разом з тим можливо збільшити обсяги нашого продовольства для світу», – додав міністр.

Кубраков розповів, що Україна офіційно звернулася до партнерів по ініціативі з пропозицією продовжити її щонайменше на рік та долучити до неї порт Миколаєва. «Очікуємо на їх відповідь», – уточнив міністр.

У разі непролонгації «зернова ініціатива» могла припинити свою дію 19 листопада.

29 жовтня Росія заявила про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення пояснили нібито «терористичним актом» «проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки «зернового коридору», в чому Москва звинуватила Київ.​

Київ назвав цю заяву Росії очікуваною, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року. У США таке рішення Москви вважають «абсолютно обурливим», оскільки цей крок посилить голод.

Попри припинення участі Москви, 31 жовтня Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна продовжили реалізовувати зернову угоду та виконали план транзиту для 16 суден.

Але вже 2 листопада Міністерство оборони Росії повідомило про відновлення участі Москви в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором. За повідомленням, Росія нібито отримала від України гарантії, які «видаються достатніми», щоб відновити виконання угоди.

У МЗС України у відповідь заявили, що Україна не брала на себе жодних нових зобов’язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді.