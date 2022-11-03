«Це була позиція сили, а не поступок». У МЗС України пояснили, як Росію повернули до зернової угоди

Україна не брала жодних нових зобов'язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді – відреагували на заяву російського президента Володимира Путіна щодо розблокування зернової угоди у Міністерстві закордонних справ України.

«Владімір Путін заявив, що Росія вирішила розблокувати зернову угоду після надання Україною «ґарантій» про невикористання зернового коридору в військових цілях. 1. Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях. 2. Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди.3. Ніяких нових зобов‘язань, які виходили би за межі вже існуючих в зерновій угоді, наша держава не брала», – написав речник МЗС Олег Ніколенко у фейсбуці.



За його даними, Москва повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії Генсекретаря ООН Антоніу Ґутерріша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Ніколенко повідомив, що вони в координації з Україною знайшли слова, які зрозумів Путін.



«Це була позиція сили, а не поступок. Повернення Росії до виконання своїх зобов'язань в рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат», – додав Ніколенко.



У МЗС нагадують, що в рамках «зернової угоди» сторони зобов'язалися ґарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору, Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку.

29 жовтня Росія заявила про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення пояснили нібито «терористичним актом» «проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки «зернового коридору», в чому Москва звинуватила Київ.​

Київ назвав цю заяву Росії очікуваною, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року. У США таке рішення Москви вважають «абсолютно обурливим», оскільки цей крок посилить голод.

Попри припинення участі Москви, 31 жовтня Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна продовжили реалізовувати зернову угоду та виконали план транзиту для 16 суден.

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Але вже 2 листопада Міністерство оборони Росії повідомило про відновлення участі Москви в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором. За повідомленням, Росія нібито отримала від України гарантії, які «видаються достатніми», щоб відновити виконання угоди.