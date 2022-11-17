Кілька держав готові підтримати гуманітарну ініціативу Grain from Ukraine – ОП

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів засідання робочої групи з допомоги країнам у продовольчій кризі, повідомляє пресслужба ОП 17 листопада.

Єрмак нагадав, що Зеленський заявив про запуск гуманітарної програми Grain from Ukraine під виступу на саміті «Групи 20».

«Ця ініціатива спрямована на полегшення страждань народів і подолання продовольчої кризи, спричиненої російською збройною агресією проти України. Насамперед ідеться про країни Африканського континенту та Азії», – йдеться в повідомленні.

За словами голови Офісу, один із пунктів українського плану містить тезу про «право кожної людини не померти від голоду через те, що хтось у Кремлі вигадав забирати чужі території».

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Крім того, заступник керівника ОП Андрій Сибіга зазначив, що кілька держав ухвалили рішення щодо участі в ініціативі й готові стати її донорами.

«Зокрема, Бельгія, Німеччина та Польща підтвердили фінансування відправки суден із зерном, які прямують чи вже прибули до країн, що потребують продовольства. Представник Офісу Президента також зауважив, що попередні підтвердження надали Японія, Туреччина та США», – йдеться в повідомленні.

До зустрічі долучилися, зокрема, амбасадорка Німеччини Анка Фельдгузен, посол Туреччини Ягмур Ахмет Гюльдере, представники посольства США та посол Китаю Фань Сяньжун. Зокрема, Фельдгузен сказала що її країна готова продовжувати фінансування відправки кораблів із зерном у ті країни, які його потребують. Інші дипломати також привітали заходи щодо захисту продовольчої безпеки.

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29 жовтня Росія заявила про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення пояснили нібито «терористичним актом» «проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки «зернового коридору», в чому Москва звинуватила Київ.​

Київ назвав цю заяву Росії очікуваною, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року. У США таке рішення Москви вважають «абсолютно обурливим», оскільки цей крок посилить голод.

Але вже 2 листопада Міністерство оборони Росії повідомило про відновлення участі Москви в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором. За повідомленням, Росія нібито отримала від України гарантії, які «видаються достатніми», щоб відновити виконання угоди.

У МЗС України у відповідь заявили, що Україна не брала на себе жодних нових зобов’язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді.