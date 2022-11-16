Учасники саміту «Групи двадцяти» погодили підсумкову декларацію

Учасники саміту «Групи двадцяти» (G20) оприлюднили підсумкове комюніке. У спільній декларації йдеться, що більшість із них засудили війну в Україні, але «були й інші думки».

Згідно з заявою G20, більшість учасників саміту «рішуче засуджують війну в Україні та наголошують, що вона викликає величезні людські страждання та посилює нестабільність у світовій економіці». Війна в Україні стримує глобальне економічне зростання, розганяє інфляцію, порушує ланцюжки продовольчих постачань, збільшує дефіцит палива, вказано в документі.

Крім цього, в декларації учасники саміту заявляють про неприпустимість застосування ядерної зброї та загрози ним, підтримують ідею про «безперешкодне постачання продовольства, зерна та добрив з України та Росії», а також обіцяють боротися зі зміною клімату.

Крім того, учасники саміту дійшли консенсусу з питань біорізноманіття, культури, туризму, цифрових технологій та боротьби з пандеміями. Також у комюніке неодноразово згадується захист прав жінок, молоді, мігрантів та людей з інвалідністю.

«Ми, як і раніше, віддані підходу, орієнтованому на людину, – інклюзивному, справедливому та стійкому, – який веде до більшої соціальної справедливості, гідної роботи та соціального захисту для всіх», – сказано в декларації.

Саміт «Групи двадцяти» відбувся на індонезійському острові Балі з 15 до 16 листопада.