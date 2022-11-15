Російські удари лише поглиблюють тривогу країн G20 щодо «наслідків путінської війни» – Салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував масований ракетний удар Росії по Україні, який відбувся в перший день саміту «Групи 20» 15 листопада.

«Нашу увагу не оминуло, що, поки світові лідери зустрічаються на G20 на Балі, аби обговорити проблеми, що мають значну вагу для життів і домогосподарств людей по всьому світу, Росія знову погрожує цим життям і нищить критичну інфраструктуру України. Це російські удари лише поглиблюють стривоженість серед членів G20 щодо дестабілізуючого впливу війни Путіна», – заявив радник.

Читайте також: Російські ракети пошкодили близько 15 об’єктів енергетики – в ОП розповіли про наслідки обстрілів

Салліван висловив підтримку «сміливому народу України, який продовжує виявляти стійкість і хоробрість у захисті свого суверенітету та демократії».

«Сполучені Штати та наші союзники й партнери продовжать надавати Україні все, що їй потрібно для захисту, в тому числі системи протиповітряної оборони», – додав він.

За числом випущених ракет атака 15 листопада не поступається першому такому масованому нападу, здійсненому 10 жовтня. Результатом є те, що українські енергетики оголосили про застосування екстрених відключень. Мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.