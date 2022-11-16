Більшість лідерів G20 «рішуче» засудили агресію Росії в Україні – декларація

Лідери країн «Великої двадцятки» (G20) у середу «найрішучішим чином» засудили агресію Росії в Україні, повідомляє агенція Reuters.

«Більшість членів рішуче засудили війну в Україні», – йдеться в декларації, сигналізуючи, що Росія, яка є членом G20, виступає проти формулювання. Позиції Китаю та Індії, які у березні утрималися від подібної резолюції ООН, поки що невідомі.

Щонайменше троє дипломатів повідомили Reuters, що заява, в якій визнається, що «існують інші погляди та різні оцінки ситуації», була схвалена одноголосно.

«Застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими. Важливо дотримуватися міжнародного права та багатосторонньої системи, яка гарантує мир і стабільність. Це включає захист усіх цілей і принципів, закріплених у Статуті Організації Об’єднаних Націй, і дотримання міжнародного гуманітарного права», – також йдеться в декларації.

15 листопада перед учасниками саміту G20 виступив в режимі онлайн президент Володимир Зеленський. Він представив пропозиції рішень для миру і сказав, що Київ пропонує провідним державам світу бути співтворцями миру разом із Україною. Серед пропозицій України – виведення російських військ і припинення бойових дій. Зеленський наголосив, що більше не буде жодних «Мінськів-3».

Речник російського президента Дмитро Пєсков у відповідь на це сказав, що така заява Зеленського «підтверджує позицію Києва щодо небажання вести переговори».

Після цього 15 листопада Росія задала масованого ракетного удару по Україні, випустивши понад 90 ракет з півночі Каспійського моря, з Ростовської області та з акваторії Чорного моря. Більшість ракет збили українські сили протиповітряної оборони.

Внаслідок ударів одна людина загинула, ще шестеро людей травмовані. Також внаслідок обстрілу пошкоджено близько 30 об’єктів – це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

Після масованих ракетних атак мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.