У Путіна немає сильних союзників – Шольц про результат саміту G20

Найважливішим результатом саміту G20 є те, що у російського президента Володимира Путіна немає сильних союзників, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

«Російський президент Путін майже один у світі. У нього немає сильних союзників. Це найважливіший результат успішного саміту G20. Абсолютно неприйнятно, що він продовжує свою війну в Україні без змін і з авіаударами», – написав він у твіттері.

Раніше канцлер Німеччини заявляв, що він шкодує про рішення Путіна не брати участі у саміті G20, на якому йому довелося б зіткнутися з критикою війни, яку він розпочав в Україні.

Російський президент Володимир Путін не брав участі в саміті. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив це рішення Путіна «необхідністю його перебування в Росії». На зустрічі країн G20 Росію представляв міністр закордонних справ Сергій Лавров, який залишив саміт ще 15 листопада.

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В перший день саміту – 15 листопада – Росія завдала масованих ракетних атак по Україні, також стало відомо про падіння «ракети російського виробництва» на польській території.

Саміт «Групи двадцяти» (G20) проходив 15-16 листопада на Балі.