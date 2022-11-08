У ОП пройшло перше засідання групи з допомоги країнам у продовольчій кризі

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів перше засідання робочої групи з підготовки пропозицій щодо надання допомоги державам, які потерпають від гострої продовольчої кризи, повідомляє пресслужба ОП 8 листопада.

Зеленський створив цю групу своїм указом 3 листопада 2022 року.

«Сьогодні саме Україна є тією головною силою, яка допомагає боротися з продовольчою кризою, створеною в результаті агресії Росії проти України. Це демонструє, що навіть у таких жахливих умовах наша країна продовжує бути відповідальною, продовжує думати не лише про себе, а й про людей, які сьогодні страждають у світі внаслідок цієї війни», – заявив Єрмак.

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На засіданні група окреслила перші напрацювання щодо гуманітарного постачання українського зерна, повідомляє пресслужба.

Єрмак вказав на те, що в листопаді Україна відзначатиме 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років.

«Знаково, що саме у ці дні ми нагадуємо світові про цю трагедію, і не хочемо, щоб подібне повторювалося з іншими народами», – додав він.

За словами голови Офісу, Київ хоче залучити міжнародних партнерів до участі в реалізації ініціативи групи.

Як заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, багато країн не можуть собі дозволити купити зерно для своїх потреб, тому «гуманітарна ініціатива президента України є необхідною».

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29 жовтня Росія заявила про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення пояснили нібито «терористичним актом» «проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки «зернового коридору», в чому Москва звинуватила Київ.​

Київ назвав цю заяву Росії очікуваною, оскільки Москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні нинішнього року. У США таке рішення Москви вважають «абсолютно обурливим», оскільки цей крок посилить голод.

Попри припинення участі Москви, 31 жовтня Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна продовжили реалізовувати зернову угоду та виконали план транзиту для 16 суден.

Але вже 2 листопада Міністерство оборони Росії повідомило про відновлення участі Москви в угоді про експорт зерна Чорноморським коридором. За повідомленням, Росія нібито отримала від України гарантії, які «видаються достатніми», щоб відновити виконання угоди.

У МЗС України у відповідь заявили, що Україна не брала на себе жодних нових зобов’язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді.