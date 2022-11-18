ISW: переговори зараз можуть лише створити умови, за яких РФ задумається про відновлення наступу на Україну

Переговори за нинішніх обставин можуть лише створити умови, за яких президент Росії Володимир Путін або його наступник задумається про відновлення наступу на незалежність України – заявляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Переговори не можуть припинити війну Росії проти України; вони можуть лише призупинити це. Відновлене російське вторгнення в лютому 2022 року після восьми років смертоносного «припинення вогню» після перших російських вторгнень 2014 року демонструє, що президент Росії Володимир Путін не заспокоїться, поки не завоює Київ. Опір України вторгненню цього року свідчить про те, що українці легко не здадуться. Конфлікт нерозв’язний, поки в Кремлі править путінізм. Переговори не змінять цієї реальності. Вони можуть лише створити умови, за яких Путін або наступник Путіна задумається про відновлення наступу на незалежність України», – йдеться у повідомленні.

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У ISW нагадують, що вогонь не припинявся під час так званого «припинення вогню» з 2014 по 2022 роки – російські війська протягом цього періоду здійснювали постійні військові атаки на українські позиції, а Путін використовував російську військову присутність в Україні як важіль для тиску на Київ.



«Україна має поступ у цьому конфлікті, але ще не перевагу. Її позиція на переговорах сильніша, ніж тоді, коли російські війська наступали на додаткові критично важливі міста та регіони, але ще недостатньо сильна, щоб створити хороші умови для переговорів. Заморожування конфлікту там, де він є зараз, заохочує до скорішого відновлення російського вторгнення та серйозно підриває здатність України перемагати як у відновленій гарячій війні, так і в новій холодній війні…Нинішні лінії не є ані обґрунтованими, ані прийнятними. Україна має йти далі, а Захід має допомогти Києву створити на місцях умови, стійкі в довгостроковій перспективі. Україна повинна спочатку встановити військові факти на підставі, яка потрібна їй для виживання, а вже потім за підтримки партнерів звернутися до Росії, щоб ці факти закріпити в дипломатичній угоді», – наголошують в Інститут вивчення війни.

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Президент України Володимир Зеленський 11 листопада заявив, що не виключає мирних переговорів з Росією, але з «іншою» – «з тією, що справді готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони – окупанти». Але, за словами Зеленського, окрім ультиматумів, він «нічого не чув від нинішнього президента РФ».

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким проведення переговорів з Росією неможливе, доки президентом там залишається Володимир Путін. Це сталося невдовзі після оголошення Москвою про анексію низки окупованих українських регіонів. Влада Росії раніше заявляла, що готова до переговорів, але не готова обговорювати долю окупованих територій.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».