У РФ почали відкрито рекламувати примусове усиновлення українських дітей – ISW

У РФ рекламують насильницьке усиновлення українських дітей у російські сім’ї, йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни (ISW). Повідомляється, що днями у Росії почали поширювати багатосерійний документальний серіал про кількох українських дітей із Донбасу, усиновлених в РФ.

«У документальному серіалі стверджується, що лише у 2022 році російські чиновники евакуювали з Донбасу понад 150 тисяч дітей. Незрозуміло, як саме російські джерела підраховують цю цифру, тоді як українські офіційні особи раніше оцінювали цю цифру у 6-8 тисяч», – йдеться у повідомленні.

Згідно зі звітом ISW, також голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що співпрацює з Уповноваженою РФ з прав дитини Марією Львовою-Бєловою над тим, щоб «важкі підлітки» з різних регіонів Росії та окупованих Донецької та Луганської областей були доставлені до Чечні для «профілактичної роботи» і «військово-патріотичного виховання».

У свою чергу, Львова-Бєлова постійно виступає за депортацію та усиновлення українських дітей і сама усиновила дитину з Маріуполя.

У звіті йдеться, що програми примусового усиновлення та депортація дітей під виглядом програм відпочинку та реабілітації, ймовірно, складають основу масової російської кампанії з депопуляції, яка може бути рівнозначна порушенню Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, і представляє ширший етнічний характер.

20 жовтня уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук заявила, що понад 8700 українських дітей уже примусово депортовані до Росії. За її словами, їх розселяють по всій території Росії, щоб було якомога складніше знайти.