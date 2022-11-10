«Ймовірно, злочин проти людяності»: Amnesty International про депортацію цивільних з окупованих територій

Правозахисники організації Amnesty International опитали майже 90 цивільних, насильно вивезених з окупованих територій України до Росії – висновки вони виклали в звіті «Ніби тюремний конвой»: Незаконне вивезення та насильство проти цивільних в Україні під час російської «фільтрації», який оприлюднили 10 листопада.

Організація задокументувала випадки примусового вивезення до інших окупованих регіонів України або до Росії. Один зі співрозмовників правозахисників – 11-річний хлопчик, який розмовів, що його силоміць розлучили з матір’ю під час процедури фільтрації в Маріуполі.

Також зафіксовані випадки, коли дітей, які намагалися втекти без батьків чи опікунів на вільні території України, російські військові зупиняли на блокпостах і передавали окупаційній владі в Донецьку.

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«Люди, яких затримували під час «фільтрації», розповідали Amnesty International, що їх катували та жорстоко з ними поводились, зокрема лупцювали, били струмом і погрожували стратою. Іншим відмовляли в їжі та воді, багатьох тримали в небезпечних приміщеннях, переповнених людьми», – йдеться в пресрелізі, який супроводжує звіт.

Загалом опитали 88 людей, переважно – цивільних із Маріуполя, а також із Харківської, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

«Майже всі, особливо люди з Маріуполя, описували умови, у яких вони опинялися, як примусові, – це означає, що вони по суті не мали іншого вибору, окрім як поїхати до Росії або окупованих Росією територій», – повідомляють правозахисники.

Вони описують примусове вивезення до Донецька 92 мешканців маріупольського інтернату для людей похилого віку та людей з інвалідністю. У деяких випадках літні люди опинялися в інституціях на окупованих територіях та в Росії, що порушує їхні права та ускладнює повернення до України.

Крім того, російська влада, за свідченнями опитаних, тиснула на них із вимогами отримати громадянство Росії. Надання громадянства, зокрема, спростили для дітей, яких Росія вважає сиротами.

Amnesty вказує на те, що закони війни забороняють примусове перевезення людей із захищених груп населення. Всиновлення вивезених з України дітей російськими сім’ями також порушує міжнародне право.

«Такі дії підкреслюють свідомий підхід Росії в її політиці, пов’язаній із депортацією з України в Росію цивільних осіб, включно з дітьми, а також наводять на думку, що – на додачу до воєнного злочину незаконної депортації та вивезення – Росія, швидше за все, вчинила злочин проти людяності (у вигляді депортації чи примусового вивезення)», – підсумовують у організації.

Українська влада неодноразово повідомляла про примусове вивезення РФ дітей з тимчасово окупованих територій України.

20 жовтня уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук заявила, що понад 8700 українських дітей уже примусово депортовані до Росії. За її словами, їх розселяють по всій території Росії, щоб було якомога складніше знайти.