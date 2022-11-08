Верещук: Україні вдалося повернути з Росії лише 69 депортованих дітей

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україні вдалося повернути лише 69 дітей з території Росії. Про це вона заявила під час засідання Координаційної ради з питань захисту та безпеки дітей, повідомляє пресслужба Офісу президента.

За її словами, ще 27 дітей повернули із тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.

Водночас на засіданні радник-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук з посиланням на дані Національного інформаційного бюро повідомила, що понад 10,5 тисяч дітей перебувають у списку депортованих та примусово переміщених.

В Офісі президента констатують, що наразі невідома кількість дітей, яких Росія примусово депортувала з тимчасово окупованих територій України.



«Російська Федерація і далі скоює свої злочини, пов’язані з українськими дітьми. Триває вивезення дітей. На жаль, через дуже пасивну позицію міжнародних організацій, зокрема МКЧХ, ми сьогодні не маємо змоги зафіксувати точну цифру, скільки й де перебуває наших дітей», – сказав голова ОП Андрій Єрмак.

Українська влада неодноразово повідомляла про примусове вивезення РФ дітей з тимчасово окупованих територій України.

Російські ЗМІ 26 жовтня повідомили, що Уповноважена при президенті Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова «всиновила» вивезену з Маріуполя дитину. Також вона сприяла незаконному всиновленню 350 дітей-сиріт з Донбасу.

У відповідь на це Міністерство закордонних справ України закликало правоохоронні органи порушити справу проти російської чиновниці.