Окремі російські підрозділи переміщуються з Херсонського напрямку на Луганщину – дані Генштабу

Російські війська протягом поточної доби завдали п’ять ракетних ударів та здійснили понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зверненні 18 листопада.

Штаб також підтверджує втрати російських військ у Скадовську на Херсонщині, а також знищення складу боєприпасів у Чаплинці.

«За наявною інформацією, в місто Новоайдар на Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку», – йдеться в зведенні.

Читайте також: Жителі звільненої Херсонщини вимагають покарання для колаборантів: як уникнути самосудів?

За даними командування, російська армія планує використати підприємства в окупованому Пришибі Запорізької області для посилення оборонних рубежів в районі Михайлівки.

Крім того, за зведенням, українська авіація від початку доби завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військ.

У Генштабі ЗСУ заявляють, що війська РФ проводять наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.