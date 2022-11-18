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Окремі російські підрозділи переміщуються з Херсонського напрямку на Луганщину – дані Генштабу

За даними штабу, російські війська перемістилися до Новоайдара

Російські війська протягом поточної доби завдали п’ять ракетних ударів та здійснили понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зверненні 18 листопада.

Штаб також підтверджує втрати російських військ у Скадовську на Херсонщині, а також знищення складу боєприпасів у Чаплинці.

«За наявною інформацією, в місто Новоайдар на Луганщині зафіксовано переміщення окремих підрозділів російських окупаційних військ з Херсонського напрямку», – йдеться в зведенні.

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За даними командування, російська армія планує використати підприємства в окупованому Пришибі Запорізької області для посилення оборонних рубежів в районі Михайлівки.

Крім того, за зведенням, українська авіація від початку доби завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військ.

У Генштабі ЗСУ заявляють, що війська РФ проводять наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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