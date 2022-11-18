Рішення щодо встановлення ялинки в Києві ухвалять після консультацій з військовими – КМДА

Рішення щодо встановлення новорічної ялинки в Києві ухвалять після консультацій з силами оборони, повідомляє у телеграмі пресслужба Київської міської державної адміністрації.



В адміністрації зауважують, що якщо ялинку все ж таки вирішать встановлювати, то це робитимуть «виключно за рахунок меценатів».



Комісія Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій розглянула петицію щодо недоречності встановлення новорічної ялинки в Києві в умовах воєнного стану. Після цього комісія рекомендувала врахувати пропозиції щодо «невикористання бюджетних коштів, дотримання заходів безпеки та заощадження електроенергії», але не підтримала петицію в частині власне невстановлення ялинки.



«У разі, якщо місто після консультацій із військовими ухвалить рішення про встановлення ялинки, бюджетні кошти на це не витрачатимуть. Меценати та соціально відповідальний бізнес звернулися до міста із пропозицією допомогти у встановленні та оформленні ялинки. У разі, якщо ялинку таки встановлюватимуть, місто разом із правоохоронцями подбає про заходи безпеки», – додають в адміністрації.

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Раніше на сайті Київської міськради зареєстрували петицію з пропозицією відмовитися від встановлення новорічної ялинки на Софійській площі Києва. Авторка петиції вважає недоречним встановлювати ялинку в умовах війни, а зекономлені кошти вона пропонує витратити на ЗСУ або на допомогу переселенцям.

9 листопада ця петиція набрала необхідні для розгляду 6 тисяч підписів.