Київ: петиція із закликом не встановлювати святкову ялинку набрала мінімум голосів для розгляду

Петиція із закликом відмовитися від встановлення головної ялинки України на свята набрала необхідні для розгляду 6 тисяч підписів – про це свідчать дані сайту електронних петицій Київської міської ради. Наразі вона має 6 187 голосів.

Авторка петиції Наталія Попович обґрунтувала свою пропозицію тим, що вважає недоречним витрачати кошти на встановлення ялинки в умовах воєнного стану.

«Виділенні кошти доречніше витратити на допомогу ЗСУ чи допомогу ВПО. Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми як свідомі мешканці столиці в той же час можемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки Країни», – йдеться в тексті петиції.

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Електронні петиції від киян мають набрати 6 тисяч підписів – після цього столична влада має розглянути її протягом 10 робочих днів від оприлюднення інформації про початок розгляду.

Наразі Київрада не реагувала на петицію.

Президент Folk Ukraine Ігор Добруцький, який займався організацією новорічного свята на Софійській площі минулого року, в коментарі сайту realist.online повідомив про підготовку до встановлення головної ялинки країни в Києві. За його словами, вивчаються всі можливості щодо встановлення головної ялинки, обговорюються різні варіанти.