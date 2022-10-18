У ПЦУ заявили, що не проти проведення різдвяних богослужінь 25 грудня

Православна церква України передбачила можливість проводити богослужіння з нагоди Різдва за григоріанським (новоюліанським) календарем 25 грудня. Про це йдеться у заяві на сайті ПЦУ за результатами засідання Синоду.

«Було ухвалене рішення №19 «Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Також вказується, що Синод повторно публічно висловилася щодо систематичного порушення прав громад, які бажають вийти з юрисдикції Московського патріархату.

Дискусії про те, що Україна має перейти на святкування Різдва 25 грудня, як це відбувається у західних країнах, тривають не один рік.

Українська православна церква (ПЦУ), а також Українська греко-католицька церква (УГКЦ) наразі святкують Різдво Христове 7 січня за юліанським календарем (так званим «старим стилем»).

Більшість православних церков світу, як і Римо-католицька церква та більшість протестантських церков, також святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським.

В Україні з 2017 року 25 грудня, як і 7 січня, є офіційним вихідним днем.