Святкування Різдва 25 грудня: за рік підтримка «значно» зросла – опитування

Кількість тих, хто підтримує перенесення ідею святкування Різдва на 25 грудня, за рік «значно» зросла, свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

«За рік значно побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня: з 26% до 44%. Проти такої ідеї – 31% (у 2021 – 58%). Ще 23% зазначили, що їм байдуже це питання і 2% – не змогли відповісти. Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва серед жителів заходу і Києва: більше ніж половина – підтримують цю ідею. Серед жителів центру відносна більшість (44%) також не проти цієї ініціативи», – йдеться в повідомленні.

За словами соціологів, також спостерігається значна підтримка ідеї перенесення святкування Різдва серед греко-католиків.

«Серед прихожан ПЦУ – таких майже половина (46%), при цьому третина з них проти такої ідеї. Натомість серед жителів півдня і сходу відносна більшість не підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва. У віковому розрізі найбільше суперечностей спостерігається у старшій і середній вікових групах, де відносна більшість (більше ніж 40%) підтримують ідею з перенесенням дати, водночас також значна кількість (не менше від третини) – проти. Серед молоді третина – за перенесення, третина – проти, і ще стільки зазначили, що їм це байдуже», – кажуть соціологи.

Крім того, опитування показало, що за рік дещо зросла кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня (з 4% до 11%), і тих, хто відзначає його в обидві дати (з 18% до 25%). Водночас більше ніж половина опитаних (55%) будуть святкувати Різдво 7 січня (у 2021-му таких було – 71%).

Українська православна церква (ПЦУ), а також Українська греко-католицька церква (УГКЦ) наразі святкують Різдво Христове 7 січня за юліанським календарем (так званим «старим стилем»).

Більшість православних церков світу, як і Римо-католицька церква та більшість протестантських церков, святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським.

В Україні з 2017 року 25 грудня, як і 7 січня, є офіційним вихідним днем.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній ще у 2019 році заявив, що українці можуть святкувати Різдво за григоріанським календарем 25 грудня, якщо вони цього хочуть. Також у Православній церкві України будуть думати про календарну реформу за умови, що її підтримає більшість вірян.

А в жовтня 2022 року Православна церква України передбачила можливість проводити богослужіння з нагоди Різдва за григоріанським (новоюліанським) календарем 25 грудня. Таке рішення ПЦУ ухвалила за результатами засідання Синоду.

Опитування провели 20-21 листопада 2022 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв’язок. Опитали 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера).