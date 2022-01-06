Як вітали з Різдвом наприкінці ХІХ – початку ХХ століть? Колекція різдвяних листівок

Культура написання поштової вітальної картки відходить у минуле. У сучасному світі більшість людей вітають рідних, друзів, знайомих з різними святами через інтернет. Втім, у другій половині ХІХ століття привітати поштівкою вважалося великим знаком уваги і пошанування. Люди вибирали листівки, враховуючи характер і смаки одержувачів.

Донині є кілька версій, коли саме з’явилась перша поштівка. Нібито в Англії ще наприкінці XVIII століття різдвяну картинку намалював один із митців і відправив другові. Говорять і про Шотландію, що різдвяні поштівки були у вітринах книгарень.

Працівник прусської пошти у 1865 році запропонував урядникам листування без конверта. Втім, ідею не сприйняли, мовляв непристойно, коли «усі могли б прочитати». Та все ж причина була бізнесова, бо листівка без конверта коштувала в рази дешевше. Невдовзі австро-угорський уряд підтримав таке листування.

Поштову картку випустили 1 жовтня 1869 року. Відтоді це стає комерційною справою і в усіх європейських країнах друкують вітальні листівки.

У Музично-меморіальному музеї Соломії Крушельницької у Львові є унікальний фонд видатного оперного співака, героїчного тенора Модеста Менцинського. У ньому збережено понад 400 поштових карток, найбільше різдвяних, які отримав маестро з різних країн світу.

А в Національному музеї імені Андрея Шептицького є чудові різдвяні листівки із зображенням робіт української художниці Олени Кульчицької.