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Вишгород: Водохреща 2022 – фоторепортаж

19 січня за юліанським календарем відзначали свято Богоявлення або Хрещення Господнього. Занурення в ополонку на Водохреща немає нічого спільного зі «змиванням» гріхів. Сама церква ніколи не рекомендувала занурюватись взимку у воду. Про це інформує пресслужба ПЦУ у фейсбуці. У церкві нагадали, що купання в ополонці не змиває гріхи, тому що гріх – не зовнішня проблема, а «внутрішня хвороба душі» і для її лікування слід покаятися та змінитись із Божою допомогою та Таїнствами церкви.

Медики радять купатися на Водохреще лише фізично підготованим людям. Варто купатися у відведених для цього водоймах. У Києві, де для купання підготували 15 локацій, пірнали в ополонку як люди старшого віку, так і молодь.

Фотокореспондент Радіо Свобода відвідав локацію на Київському морі у Вишгороді

19 січня за юліанським календарем відзначають свято Богоявлення або Хрещення Господнього
1 19 січня за юліанським календарем відзначають свято Богоявлення або Хрещення Господнього
Занурення в ополонку на Водохреща немає нічого спільного зі &laquo;змиванням&raquo; гріхів
2 Занурення в ополонку на Водохреща немає нічого спільного зі «змиванням» гріхів
Сама церква ніколи не рекомендувала занурюватись взимку у воду.&nbsp;Про це інформує пресслужба ПЦУ у&nbsp;фейсбуці
3 Сама церква ніколи не рекомендувала занурюватись взимку у воду. Про це інформує пресслужба ПЦУ у фейсбуці
У церкві нагадали, що купання в ополонці не змиває гріхи, тому що гріх &ndash; не зовнішня проблема, а &laquo;внутрішня хвороба душі&raquo; і для її лікування слід покаятися та змінитись із Божою допомогою та Таїнствами церкви
4 У церкві нагадали, що купання в ополонці не змиває гріхи, тому що гріх – не зовнішня проблема, а «внутрішня хвороба душі» і для її лікування слід покаятися та змінитись із Божою допомогою та Таїнствами церкви
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Медики радять купатися на Водохреще лише фізично підготованим людям
7 Медики радять купатися на Водохреще лише фізично підготованим людям
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Варто купатися у відведених для цього водоймах
9 Варто купатися у відведених для цього водоймах
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У Києві, де для купання&nbsp;підготували 15 локацій, пірнали в ополонку як люди старшого віку, так і молодь
11 У Києві, де для купання підготували 15 локацій, пірнали в ополонку як люди старшого віку, так і молодь
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Київське море у Вишгороді, Водохреща,19 січня 2022 року
13 Київське море у Вишгороді, Водохреща,19 січня 2022 року
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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