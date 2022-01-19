19 січня за юліанським календарем відзначали свято Богоявлення або Хрещення Господнього. Занурення в ополонку на Водохреща немає нічого спільного зі «змиванням» гріхів. Сама церква ніколи не рекомендувала занурюватись взимку у воду. Про це інформує пресслужба ПЦУ у фейсбуці. У церкві нагадали, що купання в ополонці не змиває гріхи, тому що гріх – не зовнішня проблема, а «внутрішня хвороба душі» і для її лікування слід покаятися та змінитись із Божою допомогою та Таїнствами церкви.
Медики радять купатися на Водохреще лише фізично підготованим людям. Варто купатися у відведених для цього водоймах. У Києві, де для купання підготували 15 локацій, пірнали в ополонку як люди старшого віку, так і молодь.
Медики радять купатися на Водохреще лише фізично підготованим людям. Варто купатися у відведених для цього водоймах. У Києві, де для купання підготували 15 локацій, пірнали в ополонку як люди старшого віку, так і молодь.
Фотокореспондент Радіо Свобода відвідав локацію на Київському морі у Вишгороді
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