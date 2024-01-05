Водохреща-2024: КМДА закликала відмовитися від масових заходів і купання у водоймах

Жителів Києва закликали відмовитися від участі в масових заходах і купання у водоймах на Водохреща 6 січня, йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА).

«Міська влада нагадує про необхідність дотримуватися заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану.

Для уникнення небезпечних ситуацій буде організовано роботу рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях. Так, на Оболонському пляжі чергуватимуть рятувальники КАРС «Київська служба порятунку», в Гідропарку – представники КО «Муніципальна охорона», – йдеться в повідомленні.

Водохреща, Хрещення Господнє або Богоявлення припадає на 6 січня (за новоюліанським календарем).

Православна церква України (ПЦУ) з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський календар. Він передбачає святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня, Водохреща 6 січня, а не 19.

Юліанський календар, за яким живе Російська православна церква (РПЦ), а також Українська православна церква (Московского патріархату) (УПЦ (МП)), яка перебуває з нею в молитовній єдності, на 13 днів відрізняється від григоріанського та новоюліанського календарів, за якими живе більшість країн світу.