Українцям обіцяють онлайн-трансляції богослужінь у Святвечір і на Різдво 24–25 грудня

У різдвяний Святвечір та на Різдво, 24 та 25 грудня, телеканали Суспільного мовлення транслюватимуть наживо богослужіння українських церков, повідомила пресслужба мовника.

«Глядачі зможуть побачити нічні та ранкові служби Православної церкви України, Української греко-католицької церкви та Римсько-католицької церкви в Україні. Окрім того, ввечері 24 грудня відбудеться трансляція нічної Різдвяної меси у Ватикані під проводом Святішого отця Франциска, а вдень 25 грудня – Різдвяного привітання й Апостольського благословення для Рима й цілого світу з площі Святого Петра в Римі», – йдеться в повідомленні.

Із графіком богослужінь можна ознайомитися ТУТ.

Православна церква України (ПЦУ) з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський календар. Він передбачає святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня.

Юліанський календар, за яким живе Російська православна церква (РПЦ), а також Українська православна церква (Московского патріархату) (УПЦ (МП)), яка перебуває з нею в молитовній єдності, на 13 днів відрізняється від григоріанського та новоюліанського календарів, за якими живе більшість країн світу.

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25 грудня припадає на понеділок, зазвичай Різдво є вихідним днем, але через дію воєнного стану всі додаткові вихідні та неробочі дні скасовуються.