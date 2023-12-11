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Україна вітає Вифлеємський вогонь миру: від людини до людини
17 хвилин тому
Біля Софійського собору у Києві 10 грудня зустріли Вифлеємський вогонь
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Дівчатка із «вифлеємським вогнем» біля Софійського собору у Києві. Україна. 10 грудня 2023 року
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Діти біля ліхтаря, у якому Вифлеємський вогонь прибув до Києва з Близького Сходу через Австрію.
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Фотографія від 2 грудня: чоловік запалює свічку в церкві Різдва Христового у Вифлеємі, де згідно з Біблією народився Ісус Христос.
«Вифлеємський вогонь миру» – це австрійська ініціатива, започаткована у 1987 році. Відтоді щороку вогонь із храму Різдва Христового перевозять до Австрії національною авіакомпанією, а потім члени австрійської асоціації скаутів поширюють його по всій країні.
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До України вогонь миру прибув із Відня. Далі члени найбільшої скаутської організації України «Пласт» доставлять його залізницею до 24-ьох станцій. Звідти вогонь розповсюдять по всій Україні.
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Фотографія від грудня 2022 року. Церемонія внесення Вифлеємського вогню.
Скаути всього світу щороку поширюють Вифлеємський вогонь як нагадування про добрі справи і підтримку тих, хто не може святкувати Різдво вдома.
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Словацькі та польські дівчата-скаути запалюють свої ліхтарики під час церемонії поширення вогню миру на півдні Польщі. 10 грудня 2023 року
Заявлена мета поширення вогню – «донести послання світла і миру до якомога більшої кількості людей».
7
Морозний вечір. Вогонь осяває обличчя...Київ, 10 грудня 2023 року
Акція передачі Вифлеємського вогню символізує надію на мир і взаєморозуміння між людьми.
8
Біля Софійського собору. 10 грудня 2023 року
Національний заповідник «Софія Київська»
повідомив у Facebook
, що Вифлеємський вогонь передадуть українським бійцям на фронт разом із «різдвяними подарунками на знак подяки військовим і волонтерам».
Україна вітає Вифлеємський вогонь миру: від людини до людини
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