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Україна вітає Вифлеємський вогонь миру: від людини до людини

Біля Софійського собору у Києві 10 грудня зустріли Вифлеємський вогонь

Дівчатка із &laquo;вифлеємським вогнем&raquo; біля Софійського собору у Києві. Україна. 10 грудня 2023 року
1 Дівчатка із «вифлеємським вогнем» біля Софійського собору у Києві. Україна. 10 грудня 2023 року
Діти біля ліхтаря, у якому Вифлеємський вогонь прибув до Києва з Близького Сходу через Австрію.
2 Діти біля ліхтаря, у якому Вифлеємський вогонь прибув до Києва з Близького Сходу через Австрію.
Фотографія від 2 грудня: чоловік запалює свічку в церкві Різдва Христового у Вифлеємі, де згідно з Біблією народився Ісус Христос.&nbsp; &laquo;Вифлеємський вогонь миру&raquo;&nbsp;&ndash; це австрійська ініціатива, започаткована у 1987 році. Відтоді щороку вогонь із храму Різдва Христового перевозять до Австрії національною авіакомпанією, а потім члени австрійської асоціації скаутів поширюють його по всій країні.
3 Фотографія від 2 грудня: чоловік запалює свічку в церкві Різдва Христового у Вифлеємі, де згідно з Біблією народився Ісус Христос. 

«Вифлеємський вогонь миру» – це австрійська ініціатива, започаткована у 1987 році. Відтоді щороку вогонь із храму Різдва Христового перевозять до Австрії національною авіакомпанією, а потім члени австрійської асоціації скаутів поширюють його по всій країні.
До України вогонь миру прибув із Відня. Далі члени найбільшої скаутської організації України &laquo;Пласт&raquo; доставлять його залізницею до 24-ьох станцій. Звідти вогонь розповсюдять по всій Україні.&nbsp;&nbsp;
4 До України вогонь миру прибув із Відня. Далі члени найбільшої скаутської організації України «Пласт» доставлять його залізницею до 24-ьох станцій. Звідти вогонь розповсюдять по всій Україні.  
Фотографія від грудня 2022 року. Церемонія внесення Вифлеємського вогню.&nbsp; Скаути всього світу щороку поширюють Вифлеємський вогонь як нагадування про добрі справи і підтримку тих, хто не може святкувати Різдво вдома. &nbsp;
5 Фотографія від грудня 2022 року. Церемонія внесення Вифлеємського вогню. 
Скаути всього світу щороку поширюють Вифлеємський вогонь як нагадування про добрі справи і підтримку тих, хто не може святкувати Різдво вдома.

 
Словацькі та польські дівчата-скаути запалюють свої ліхтарики під час церемонії поширення вогню миру на півдні Польщі. 10 грудня 2023 року Заявлена мета поширення вогню&nbsp;&ndash; &laquo;донести послання світла і миру до якомога більшої кількості людей&raquo;.&nbsp;
6 Словацькі та польські дівчата-скаути запалюють свої ліхтарики під час церемонії поширення вогню миру на півдні Польщі. 10 грудня 2023 року
Заявлена мета поширення вогню – «донести послання світла і миру до якомога більшої кількості людей». 
Морозний вечір. Вогонь осяває обличчя...Київ, 10 грудня 2023 року Акція передачі Вифлеємського вогню символізує надію на мир і взаєморозуміння між людьми.&nbsp;&nbsp;
7 Морозний вечір. Вогонь осяває обличчя...Київ, 10 грудня 2023 року
Акція передачі Вифлеємського вогню символізує надію на мир і взаєморозуміння між людьми.  
Біля Софійського собору. 10 грудня 2023 року Національний заповідник &laquo;Софія Київська&raquo; повідомив у Facebook, що Вифлеємський вогонь передадуть українським бійцям на фронт разом із &laquo;різдвяними подарунками на знак подяки військовим і волонтерам&raquo;. &nbsp;
8 Біля Софійського собору. 10 грудня 2023 року
Національний заповідник «Софія Київська» повідомив у Facebook, що Вифлеємський вогонь передадуть українським бійцям на фронт разом із «різдвяними подарунками на знак подяки військовим і волонтерам».

 

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