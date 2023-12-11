Україна вітає Вифлеємський вогонь миру: від людини до людини

3 Фотографія від 2 грудня: чоловік запалює свічку в церкві Різдва Христового у Вифлеємі, де згідно з Біблією народився Ісус Христос.



«Вифлеємський вогонь миру» – це австрійська ініціатива, започаткована у 1987 році. Відтоді щороку вогонь із храму Різдва Христового перевозять до Австрії національною авіакомпанією, а потім члени австрійської асоціації скаутів поширюють його по всій країні.