До Києва доправили Вифлеємський вогонь миру, повідомила у фейсбуці пресслужба «Укрзалізниці».

У компанії зазначили, що майже 40 років представники Національної скаутської організації «Пласт» («пластуни») продовжують в Україні скаутську традицію – передають вогонь з Вифлеєму. Цьогоріч вже впʼяте в різні куточки країни його доставлять потягами «Укрзалізниці».

В «Укрзалізниці» наголосили, що завдяки залізничним маршрутам Вифлеємський вогонь швидко та безпечно дістається у різні куточки країни, щоб об’єднати й зігріти безліч сердець.

«Вокзали «Укрзалізниці» щороку стають місцем зустрічі світла: сюди привозять перші лампадки, звідси пластуни вирушають далі, а пасажири беруть Вогонь у свої домівки – як символ миру, віри та підтримки одне одного», – зазначили в «Укрзалізниці».

Передача Вифлеємського вогню миру – це міжнародний скаутський захід, що відбувається щороку напередодні Різдва. Основна мета – поширити символічний вогонь з місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Вогонь є символом доброї справи і підтримки.



