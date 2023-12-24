ПЦУ вперше відзначає Різдво разом із більшістю помісних церков – Епіфаній

Православна церква України вперше відзначає Різдво за новоюліанським календарем – про це заявив глава ПЦУ Епіфаній у святковому зверненні 24 грудня.

«Цьогоріч Православна церква України разом із більшістю помісних церков уперше повноцінно відзначає свята за новоюліанським календарем», – заявив він.

За словами Епіфанія, Різдво закликає до переосмислення життєвих цінностей та нагадує про «одвічні християнські цінності»: віру, любов та істину.

«Бажаю, щоб духовний зміст святкових днів надихнув кожного й надалі непохитно працювати заради наближення перемоги, а рушійною силою в цьому були любов до ближніх і довіра до наших захисників. Нехай коляда звучить для всіх, а особливо для наших воїнів, огортаючи теплом Різдва, зігріваючи душевно та тілесно», – сказав глава ПЦУ.

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Він також побажав українцям «благословенного й переможного нового року».

25 грудня Епіфаній очолив літургію у кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва. Він також отримав Вифлеємський вогонь миру від членів «Пласту».

Православна церква України з 1 вересня 2023 року перейшла на новоюліанський календар. Він передбачає святкування Різдва 25 грудня, а не 7 січня. У листопаді Києво-Печерська лавра повідомила, що «на численні прохання парафіян» вирішила перейти на новоюліанський календар.