Екскомандувач НАТО перед Різдвом попросив допомогти Україні

Колишній командувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс звернувся у святковий різдвяний час з проханням збільшити допомогу Україні зі словами «Їхня справа справедлива», на що звертає увагу «Голос Америки».

Як повідомляє видання The Hill, американський військовий Джеймс Ставрідіс висловив занепокоєння в ефірі недільного радіошоу Cats Roundtable.

Половина російської армії знищена, при цьому жоден солдат США не був убитий

«Це дуже небезпечна ситуація, і реальні дії фактично не в Києві. Справжні дії відбуваються у Вашингтоні», – зазначив він. І додав: «Ми повинні надати військову підтримку Україні. Їхня справа справедлива», – заявив Ставрідіс.

За його словами, «половина російської армії була знищена, при цьому жоден солдат США не був убитий або навіть підданий ризику». А з бюджету країни було витрачено лише 5% річного оборонного бюджету США.

«Ми можемо собі це дозволити, і ми повинні. Я стурбований війною в Україні лише в тому випадку, якщо США та наші європейські союзники не виконають взяті нами зобов’язання щодо підтримки України», – каже адмірал.

У Білому домі, нагадує The Hill, попередили, що 30 грудня закінчаться гроші для допомоги Україні та малоймовірно, що законодавці ухвалять нові рішення до січня 2024 року.

Затьмарене Різдво

Як пише Deutsche Welle, Різдво в Україні «затьмарене невизначеністю щодо військової допомоги». Видання записало коментарі киян біля ковзанки, які намагаються створити для своїх дітей різдвяний настрій, але, як зізналися перехожі журналістам, вони найбільше переживають, щоб «не бути покинутими світом» у протистоянні жорстокій російській війні.

У світових ЗМІ наголошують: перенесення свята з 7 січня на 25 грудня відображає ще один культурний відхід України від Росії, а перехід Києва до нового календаря є ще одним кроком до зближення з Європою.

Знову 25 грудня замість 7 січня

Катарський канал Al Jazeera пише: «За часів СРСР та його атеїзму різдвяні традиції, такі як ялинки та подарунки, були перенесені на Новий рік, який став головним святом і досі залишається для багатьох родин».

«Голос Америки» пояснює: вперше з 1917 року в Україні відзначають Різдво знову 25 грудня замість 7 січня, як у Росії.