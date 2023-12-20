Блінкен: українці на полі бою зробили неможливе, натомість Росія не досягла своєї мети і ослабла

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що українці на полі бою зробили те, що ніхто не уявляв можливим, натомість Росія не досягла своєї мети і ослабла.

«Ми продовжуватимемо об’єднувати країни по всьому світу, щоб підтримати незалежність України та забезпечити, щоб агресія Росії залишатиметься стратегічною невдачею. Путіну вже не вдалося досягти своєї головної мети – стерти країну з мапи, підпорядкувавши Росії…Це був важкий рік на полі бою. Але українці зробили те, що ніхто не вважав можливим. Вони протистояли одному з найбільших військ у світі», – сказав він під час підсумкової пресконференції 2023 року.

Держсекретар, коментуючи розгляд Конгресом США додаткової допомоги Україні, попередив, що «те, що нам не вдається зробити в цей момент, матиме глибокі наслідки на десятиліття вперед».

«Якщо ми хочемо вирішити питання, які впливають на життя американського народу, ми повинні продовжувати інвестувати в себе, в нашу мережу союзників і партнерів, в нашу здатність вирішувати глобальні виклики. І для цього нам потрібно, щоб Конгрес схвалив запит президента на додаткове фінансування національної безпеки», – зазначив він.

Блінкен наголосив, що міжнародна підтримка має вирішальне значення для успіху України. Він також зауважив, що більшість американської безпекової допомоги для України витрачається у Сполучених Штатах.

«90% допомоги у сфері безпеки, яку ми надали Україні, було витрачено тут, у Сполучених Штатах, на користь американських бізнес-спільнот, зміцнення оборонно-промислової бази нашої країни», – сказав держсекретар.

За його словами, Росія стала слабшою військово, економічно, дипломатично, натомість НАТО стало сильнішим та згуртованішим, ніж будь-коли.

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Прохання адміністрації Джо Байдена про надання додаткових понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні застрягло в Конгресі, де республіканці кажуть, що це має бути поєднано з посиленням міграційного контролю на кордоні США та Мексики.

Високопоставлені представники демократів і республіканців у Сенаті США заявили, що угода про надання додаткової допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США навряд чи буде укладена до того, як законодавці підуть на канікули.

Як зауважує агенція Reuters, зауважує, що імміграція є однією з найбільш розбіжних проблем у американській політиці, а двопартійні спроби реформ неодноразово зазнавали невдачі протягом останніх 20 років.

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У Білому домі заявили, що планують цього місяця оголосити останній пакет допомоги Україні, на який залишились гроші і який не потребує схвалення додаткового фінансування з боку Конгресу США.

Раніше агенція Bloomberg повідомила, що днями Пентагон надіслав листа Конгресу, де вказує, що до 30 грудня у відомства вичерпаються кошти на військову допомогу Україні, якщо не буде затверджене нове фінансування.