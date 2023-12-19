Путін і Шойгу на колегії Міноборони РФ. Москва каже, що її оборонка відреагувала на війну швидше, ніж Захід

Російська оборонна промисловість відреагувала на війну в Україні (Кремль називає війну спеціальною військовою операцією – ред.) швидше, ніж Захід, заявив президент Володимир Путін у вівторок на розширеному засіданні колегії Міноборони РФ з участю очільника відомства Сергія Шойгу.

«Усі спроби, як казали на Заході, завдати нам військової поразки, стратегічної поразки, розбилися об мужність і стійкість наших солдат, зіткнулися зі збільшеною потужністю наших збройних сил, потенціалом вітчизняної промисловості та оборонного виробництва», – сказав Путін, якого цитують російські ЗМІ.

Він також заявив, що Росія не збирається відмовлятися від цілей так званої «спеціальної військової операції».

«Захід від своєї стратегії стримування Росії та від своїх агресивних цілей в Україні не відмовляється. Але й ми від своїх цілей спеціальної військової операції відмовлятися не збираємось», – сказав Путін.

У свою чергу, Сергій Шойгу заявив, що попри санкції, РФ виробляє високотехнологічного озброєння більше, ніж країни НАТО.

За його словами, Росія збільшила виробництво танків у 5,6 разів з початку так званої СВО та заклала 7000 квадратних кілометрів мінних полів по лінії фронту у дві тисячі кілометрів.

Незалежно перевірити ці дані немає можливості.

«Пріоритетні завдання на наступний рік – продовжити спеціальну військову операцію до повного виконання завдань, поставлених верховним головнокомандувачем», – сказав Шойгу.

Днями Путін на великій підсумковій пресконференції, відповідаючи на запитання, коли буде мир, заявив, що «тоді, коли ми досягнемо своїх цілей». Він повторив мантру про «демілітаризацію та денацифікацію України та її нейтральний статус».