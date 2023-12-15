Аналітики ISW проаналізували заяви Путіна на пресконференції

Президент Росії Володимир Путін продемонстрував значну впевненість у публічному обговоренні війни Росії проти України, але не визначив чітко кінцеву мету російського вторгнення, заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Путін продемонстрував значну впевненість у публічному обговоренні війни Росії проти України під час щорічної пресконференції та форуму «Пряма лінія» 14 грудня, але не визначив чітко кінцеву мету повномасштабного вторгнення, яке він розпочав 24 лютого 2022 року», – йдеться у звіті.

Аналітики зауважують, що Путін підтвердив свої максималістські цілі російської війни в Україні, які, ймовірно, є навмисно непрозорими, щоб включити додаткові цілі, які Путін може переслідувати зараз або пізніше.

«Ці максималістські цілі також не виключають анексії Росією окупованих українських територій або додаткових територіальних завоювань. Путін спробував риторично контекстуалізувати подальші максималістські цілі Росії в Україні в рамках ширшої концепції російського «суверенітету» – ідеологічної лінії, яка була послідовною у формулюванні Кремлем російської національної безпеки та зовнішньої політики ще до повномасштабного вторгнення в Україну», – додається у звіті.

У ISW звертають увагу, що окремо Путін торкнувся тактичної та оперативної ситуації на лівобережжі Херсонщини, але утримався від обговорення активних наступальних операцій Росії на сході України. Він Путін визнав операції Росії з метою відбити українські сили від Кринок (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро), але назвав нездатність російських військ відкинути українські сили тут операцією з метою цілеспрямованого переманювання. Аналітики Інститут вивчення війни вважають, що акцент Путіна на тактичній ситуації біля Кринок і його рішення не обговорювати будь-який інший сектор лінії фронту може відображати його чутливість до триваючої невралгії російського інформаційного простору щодо російських операцій на східному березі Херсонської області.

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Днями розвідка Британії повідомила, що на початку грудня нова 104-та гвардійська повітряно-десантна дивізія РФ з високою ймовірністю зазнала надзвичайно великих втрат і не виконала поставлених завдань під час свого бойового дебюту на Херсонщині. За даними розвідки, операція відбулася після приєднання дивізії до Дніпровського угруповання російських військ і спроби вибити український плацдарм біля села Кринки на східному березі Дніпра.