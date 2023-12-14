«Редутівець» звернувся до Путіна: президент РФ заявив, що «формально в Росії немає ПВК», але підтвердив виплати найманцям готівкою

Президент РФ Володимир Путін під час конференції «Підсумки року» у відповідь на звернення найманця заявив, що «формально в Росії немає ПВК», тому держава не укладала з ними контракти, а гроші за участь у війни проти Україні виплачувалися готівкою. Проте журналісти проєктів Радіо Свобода «Схеми» й «Система» у масштабному дослідженні діяльності й структури «ПВК «Редут», довели, що це угруповання є збройним формуванням, контрольованим і фінансованим Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ (ГРУ), а найманців приписують до військових частин ГРУ або «віртуальних».

Під час «Підсумків року» до Володимира Путіна звернувся чоловік у камуфляжі та тільнику, який представився Сергієм Соболєвим з Новосибірської області. Він розповів, що після закінчення піврічного контракту з «приватною військовою компанією» не може домогтися статусу ветерана бойових дій та повʼязаних із цим пільг. Ведучі конференції наголосили, що таких звернень надійшло «дуже багато».

Путін відповів, що «формально ПВК у Росії немає», і контракти учасників «нібито ПВК» з державою не укладалися. Також, за його словами, важко «встановити обліковий склад підрозділів», бійцям яких платили здебільшого готівкою: «У мене серед моїх близьких звʼязків діти воювали у ПВК, були близькі люди, деякі пішли з життя, віддали життя за батьківщину, воюючи в рамках цієї ПВК, їхні права, без жодних сумнівів, мають бути відновлені», – зазначив він.

Ані Володимир Путін, ані найманець, що звернувся до нього, не озвучили назви «приватної військової компанії», але журналісти припускають, що найімовірніше йдеться саме про так звану «ПВК «Редут», адже на шевроні у найманця можна побачити нашивку загону «Ветерани», а про те, що він «служить» у цьому загоні, Сергій Соболєв також писав у своїх соціальних мережах.

Як раніше встановили журналісти, «Ветерани» – це один із численних загонів, які зараховують себе до «ПВК «Редут». Журналістки «Схем» також фільмували ці шеврони у Бахмутському районі влітку цього року, що доводить їхню участь у повномасштабному вторгненні РФ в Україну.

При цьому висловлювання Путіна про те, що Міноборони РФ нібито не має списків тих, хто воює, не відповідає дійсності. У розпорядженні журналістів «Системи» є відповідь прокуратури Південного військового округу, датована липнем цього року, на запит вдови бійця «Редуту», з якого випливає, що державні органи Росії не тільки обізнані про існування «приватних військових компаній», а й мають доступ до даних про їхніх службовців та виплати їм.

Більше про діяльність так званої «ПВК «Редут» читайте у спецпроєкті Радіо Свобода.

Журналісти повністю проаналізували діяльність «Редуту» в Україні, його чисельність, структуру та відтворили їх участь у повномасштабному вторгненні. Окремо журналісти також ідентифікували сотню бійців і командирів «Редуту» й отримали доступ до телефонів російських військових, на яких зафіксовані їхні злочини на території України.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше відреагували на це розслідування. На думку представника відомства, журналістське викриття «послаблює можливості підрозділу».

При цьому журналісти зазначають, що санкції США та Євросоюзу проти «Редуту» не матимуть значного впливу на функціонування цієї ПВК, оскільки вказана у санкційному списку юридична особа не є ключовою для всіх розгалужених підрозділів «Редуту», які воюють в Україні.