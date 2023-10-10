Російське ГРУ під виглядом «ЧВК Редут» створило тіньову армію державних найманців – розслідування Радіо Свобода

Проєкти Радіо Свобода «Схеми» та «Система» встановили, що російська так звана приватна військова компанія «Редут», бійці якої брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну і безпосередньо у боях на Київщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині – є збройним формуванням, яке контролюється та фінансується Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу РФ (ГРУ).

Журналісти провели масштабне дослідження діяльності підрозділів системи «ПВК «Редут», який в Росії позиціонують як «добровольче» формування, але насправді є прихованою системою рекрутингу найманців для російської розвідки.

«Схеми» та «Система» повністю ідентифікували сотню бійців «Редуту», встановили підрозділи у його складі, з’ясували на яких фінансових умовах вони підписують контракти, а також – хто віддавав їм накази на місцях та безпосередньо курував з ГРУ Росії. За допомогою сотень внутрішніх документів, телефонних трафіків та телефонів самих «редутівців», які змогли отримати від джерел в українських спецслужбі, розвідці та серед військових, журналісти реконструювали шлях цього формування територією України.

«Схеми» також безпосередньо поговорили із кількома військовими з «Редуту», які потрапили в український полон і згодом були засуджені за катування жителів Харківщини.

Зв’язок з російською розвідкою доводять внутрішні документи «ПВК «Редут», які отримали у своє розпорядження «Схеми» і в яких бійці самі вказують, що підпорядковуються ГРУ.

Це, зокрема, рапорт щодо втрат одного з підрозділів «Редуту» – «Вовків».

Або – довідка, видана одному з військових, де зазначена військова частина, яка, згідно з аналізом журналістів, входить у склад іншої в/ч – 21208. А вона є частиною спецпризначенців ГРУ ГШ, який воює в Україні з 2015 року.

Також щонайменше четверо з ідентифікованих журналістами бійців підрозділу «Редуту» «Вовки» є колишніми або чинними співробітниками ГРУ – у російських базах даних зазначена військова розвідка або ж пов’язані із нею в/ч як місце їхньої роботи та проживання.

Журналісти «Системи» залегендовано поспілкувалися з десятком рекрутерів, які набирають бійців для різних підрозділів в складі «Редуту», і як потенційні новобранці вже на етапі добору дізналися, що управління і фінансування так званою «ПВК» здійснює російська розвідка.

Прямо підтверджують той факт, що ГРУ контролює «Редут» самі бійці цього формування.

Журналістам вдалось поговорити із декількома «редутівцями», які в 2022 році потрапили в український полон, а згодом були засуджені за катування жителів Харківщини. Це Руслан Колєсніков («Булат»), Михайло Іванов («Покров»), Валентин Бич («Рашид») та Максим Вольвак («Ескадра»). Пізніше в інтерв’ю «Схемам» вони розповіли, що їхали служити в 16-ту бригаду спеціального призначення ГРУ Генштабу Росії.

База цієї бригади – «Тригуляй» – знаходиться під Тамбовом, там же бійці «Редуту» тренуються перед відправкою в Україну, йдеться у розслідуванні.

Засуджені розповіли журналістам, що безпосередньо віддавав накази шукати «атовців» та інших проукраїнських активістів на Харківщині військовий із позивним «Амур». Він же проводив допити затриманих мешканців. За катування одного з них четверо російських військових отримали вирок. «Редутівці» називають «Амура» «куратором від ГРУ». Ідентифікувати його наразі не вдалось.

У розслідуванні журналісти також наводять ім’я полковника Олексія Кондратьєва – як одного з основних кураторів так званого «добровольчого корпусу» за лінією ГРУ, куди входять і «редутівці», та генерал-лейтенанта і заступника голови російської розвідки Володимира Алєксєєва – як головного ініціатора створення цієї так званої «ПВК».

Ані Володимир Алєксєєв та Олексій Кондратьєв, ані російське Міністерство оборони та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не відповіли на запитання журналістів.

За набір найманців у так звані «приватні військові компанії» і «добровольчі формування» відповідає, найімовірніше, Сергій Дроздов – йдеться у розслідуванні. У витоку бази російської податкової служби зазначено, що у 2021 році Дроздов отримував дохід у Військовій академії генерального штабу ЗС РФ. А в 2023 році обійняв посаду т.в.о. начальника 2-го управління Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС РФ. Ця структура відповідає за організацію призову і комплектацію військ. Дроздов – один із учасників нарад комітету Ради Федерації з оборони та безпеки. Також його можна помітити на фото і відео з нагородження найманців.

За допомогою аналізу внутрішніх документів, сотень сторінок російських військових у соцмережах, даних із закритих російських баз та супутникових знімків території України, журналісти також змогли встановити шлях цього формування територією України після 24 лютого: частина «редутівців» брали участь у бойових діях на Київщині, згодом на Харківщині, Донеччині та Луганщині.

Відео-версію великого ґрунтовного розслідування про те, що насправді приховує за собою «Редут» – дивіться сьогодні ввечері на ютуб-каналі Радіо Свобода або на сторінці «Схем» у фейсбуці.