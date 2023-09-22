«Схеми» отримали спецвідзнаку міжнародного конкурсу розслідувань Global Shining Light Award 2023

Редакція «Схем» (проєкт Радіо Свобода) отримала спеціальну відзнаку Certificate of Exсellence у фіналі міжнародної премії у сфері журналістики розслідувань Global Shining Light Award 2023 року від Глобальної мережі журналістів-розслідувачів (GIJN). Журі відзначило зусилля редакції щодо розслідувань воєнних злочинів РФ, зокрема матеріал про масові вбивства українських цивільних російськими військовими на Харківщині. Нагородження відбулось у місті Ґетеборг, Швеція.

Журналісти «Схем» вийшли у фінал від України разом з шістьма фіналістами з інших країн з розслідуваннями у категорії «Великі медіа». Решта фіналістів у цій категорії – з Індонезії, Бразилії, Нігерії, Іспанії, Венесуели та Південної Африки.

Спеціальну відзнаку у фіналі конкурсу отримало розслідування авторства Валерії Єгошиної та Кіри Толстякової «Як добровольці масово ховали мирних містян і хто саме з військових РФ вбивав в Ізюмі?».

Це розслідування з циклу про деокуповану частину Харківщини документує свідчення добровольців, які збирали тіла загиблих в Ізюмі та ховали їх в лісі, та встановлює, хто саме з російських військових міг бути причетний до тортур і вбивств тих, хто похований у Ізюмському лісі.

Окрім головних авторів Валерії Єгошиної та Кіри Толстякової, до роботи над матеріалом також долучились: виконавча продюсерка «Схем» Наталка Седлецька, оператор Кирило Лазаревич, режисер Павло Мельник, графічний дизайнер Максим Асика, журналіст Георгій Шабаєв, мультимедійна редакторка Анна Петерімова.

Загалом на конкурс подали понад 419 матеріалів з 84 країн. «Після ретельного аналізу представниками GIJN, які склали короткий список із 50 видатних історій-розслідувань, журі у складі досвідчених редакторів-розслідувачів із п’яти глобальних регіонів обрало 12 фіналістів (по 6 фіналістів для категорій малі/середні медіа і великі медіа, – ред.) з 11 різних країн», – зазначають організатори.