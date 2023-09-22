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«Схеми» отримали спецвідзнаку міжнародного конкурсу розслідувань Global Shining Light Award 2023

Журі відзначило матеріал про масові вбивства українських цивільних російськими військовими на Харківщині

Редакція «Схем» (проєкт Радіо Свобода) отримала спеціальну відзнаку Certificate of Exсellence у фіналі міжнародної премії у сфері журналістики розслідувань Global Shining Light Award 2023 року від Глобальної мережі журналістів-розслідувачів (GIJN). Журі відзначило зусилля редакції щодо розслідувань воєнних злочинів РФ, зокрема матеріал про масові вбивства українських цивільних російськими військовими на Харківщині. Нагородження відбулось у місті Ґетеборг, Швеція.

Журналісти «Схем» вийшли у фінал від України разом з шістьма фіналістами з інших країн з розслідуваннями у категорії «Великі медіа». Решта фіналістів у цій категорії – з Індонезії, Бразилії, Нігерії, Іспанії, Венесуели та Південної Африки.

Спеціальну відзнаку у фіналі конкурсу отримало розслідування авторства Валерії Єгошиної та Кіри Толстякової «Як добровольці масово ховали мирних містян і хто саме з військових РФ вбивав в Ізюмі?».

Це розслідування з циклу про деокуповану частину Харківщини документує свідчення добровольців, які збирали тіла загиблих в Ізюмі та ховали їх в лісі, та встановлює, хто саме з російських військових міг бути причетний до тортур і вбивств тих, хто похований у Ізюмському лісі.

Окрім головних авторів Валерії Єгошиної та Кіри Толстякової, до роботи над матеріалом також долучились: виконавча продюсерка «Схем» Наталка Седлецька, оператор Кирило Лазаревич, режисер Павло Мельник, графічний дизайнер Максим Асика, журналіст Георгій Шабаєв, мультимедійна редакторка Анна Петерімова.

Загалом на конкурс подали понад 419 матеріалів з 84 країн. «Після ретельного аналізу представниками GIJN, які склали короткий список із 50 видатних історій-розслідувань, журі у складі досвідчених редакторів-розслідувачів із п’яти глобальних регіонів обрало 12 фіналістів (по 6 фіналістів для категорій малі/середні медіа і великі медіа, – ред.) з 11 різних країн», – зазначають організатори.

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