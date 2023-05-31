Співробітнику ФСБ з розслідування «Схем», який наказував катувати цивільних на Харківщині, оголосили підозру

Правоохоронці заочно повідомили про підозру співробітнику ФСБ Росії 30-річному Павлу Каширському за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України), якого раніше ідентифікували «Схеми» у розслідуванні «Секретна флешка окупантів»: вербувальники, командири, куратори з ФСБ».

Слідчі СБУ у Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури довели причетність цього співробітника ФСБ до воєнних злочинів на території на той момент окупованого регіону.

Згідно з даними слідства, Каширський «організовував незаконні затримання та тримання цивільного населення у катівні, розташованій у будівлі захопленого відділу поліції» на території окупованої на той час Балаклії Ізюмського району Харківської області.

«Співробітник ФСБ особисто допитував затриманих, намагаючись отримати від потерпілих інформацію стосовно коригувальників вогню ЗСУ по позиціях окупантів та стосовно проукраїнськи налаштованих громадян», йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Як встановили слідчі СБУ Харківської області, за наказом Каширського, російські військові зупинили одного з місцевих жителів на блокпосту та, погрожуючи зброєю, доставили його до катівні. Вже там на нього очікував працівник ФСБ для допиту, під час якого затриманого били «по всьому тілу».

Іншого чоловіка, згідно з даними слідства, також за наказом Каширського, били гумовою палицею та застосували електрошокер.

«Обом затриманим заборонялось відвідувати вбиральні, вода та їжа надавались рідко та у незначній кількості через тривалий проміжок часу. У таких умовах цивільних утримували від 10 до 20 днів. Після цього російські загарбники відпустили їх», – йдеться в повідомленні ОГП.

У відомстві повідомляють, що наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Раніше ідентифікували Павла Каширського журналісти «Схем». У своєму розслідуванні журналісти встановили особи тих російських армійців, які намагалися завербувати місцеве населення і вишукували жертв для катівень, а також – декількох співробітників ФСБ, які їх курували.

Завдяки нагородним документам російських військових, які опинилися в розпорядженні редакції, «Схеми» змогли встановити особистість «Каширського П.П.», якого пропонували нагородити за «роботу з цивільним населенням». Він – старший оперуповноважений відділу управління ФСБ РФ по Балтійському флоту і військам Калінінградської області.

Крім того, як повідомляли «Схеми» з посиланням на документи, на думку командування 11-го Армійського корпусу Балтійського флоту, Каширський «особисто забезпечував захист від провокаційних та терористичних загроз, а також інформаційно-пропагандистський супровід» та «організував залучення посадових осіб адміністрації м. Балаклія до співпраці з командуванням угруповання».

Редакції не вдалось зв’язатися з Каширським, щоб запитати про «методи роботи з мирним населенням» в Балаклії.