«Схеми» ідентифікували місце потенційного удару HIMARS по штабу військ РФ під Херсоном

«Схеми» (Радіо Свобода) змогли ідентифікувати місце потенційного удару ракетами HIMARS по штабу російських військ під Херсоном, про який раніше повідомили джерела в Службі безпеки України.

«З’явилося ексклюзивне відео нещодавньої «бавовни» у тимчасовому пункті управління росіян під Херсоном. Завдяки наведенню СБУ, ракета HIMARS «взяла участь» у щоденній нараді російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70-ої мотострілецької дивізії. Нарада закінчилася достроково: вісім офіцерів мають статус «200», семеро – «300», – повідомили Радіо Свобода джерела в СБУ.

«Схеми» по згаданому відео ідентифікували локацію: це район населеного пункту Раденськ на Херсонщині.

Офіційно Служба безпеки про цей удар не повідомляла.



За інформацією джерела Радіо Свобода в СБУ, удар був завданий 18 вересня.

19 вересня російські джерела заявляли про удар по штабу сил РФ під Херсоном і значне число загиблих офіцерів, але вказували, що йдеться про «штаб 7-ої дивізії ВДВ».

Російська сторона свої втрати офіційно останнім часом не коментує.