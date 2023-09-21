З’явилися супутникові знімки наслідків удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ

З’явилися перші супутникові знімки після удару по командному пункту Чорноморському флоту РФ біля селища Верхньосадове в окупованому Криму.



Як повідомляють журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода), внаслідок вибухів 20 вересня на цій території було пошкоджено щонайменше одну будівлю, частина якої була знищена – це видно на супутникових знімках Planet Labs за 21 вересня.

Згідно з мапою військових об’єктів Радіо Свобода, там розміщено 744-й Центр звʼязку Командування ЧФ РФ.

20 вересня в соцмережах писали про звуки вибухів в окупованому Севастополі. Також йшлося про те, що в Південній бухті Севастополя і в Інкермані військові РФ застосували димову завісу.

Згодом у ЗСУ заявили про «успішний удар» по командному пункту Чорноморського флоту російських військових біля Верхньосадового. Цей населений пункт розташований у Криму поблизу окупованого Севастополя.

Окупаційна влада Севастополя 20 вересня повідомляла, що у Верхньосадовому та Качі сили російського ППО нібито збили безпілотники, після чого почалася пожежа. Інформацію про удар по командному пункту Чорноморського флоту Москва не коментувала.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя зачинений.