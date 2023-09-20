В окупованому Криму повідомляють про звуки вибухів. Развожаєв заявив про роботу ППО

У соцмережах повідомляють про звуки вибухів в окупованому Севастополі.



Також повідомляється, що в Південній бухті Севастополя, а також в Інкермані військові РФ застосували димову завісу.



Кримські телеграм-канали пишуть про звуки вибухів з боку військового аеродрому Бельбек. Також повідомляється про роботу російської ППО в районі селища Чорноморське.

Крім того, було оголошення про закриття Керченського мосту.



Підтвердити цю інформацію за допомогою незалежних джерел не представляється можливим.



Російський губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про падіння безпілотників в результаті роботи засобів ППО у селі Верхньосадове і в селищі Кача. За його словами, біля Севастопольської бухти використовуються засоби аерозольного маскування.

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В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя зачинений.