У ЗСУ підтвердили «успішний удар» по командному пункту Чорноморського флоту РФ

Вранці 20 вересня Збройні сили України завдали «успішного удару» по командному пункту Чорноморського флоту російських військових, йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ.
«Вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового», – йдеться у повідомленні.
Цей населений пункт розташований у Криму поблизу окупованого Севастополя.
20 вересня в соцмережах писали про звуки вибухів в окупованому Севастополі. Також йшлося про те, що в Південній бухті Севастополя і в Інкермані військові РФ застосували димову завісу.
Кримські телеграм-канали писали про звуки вибухів з боку військового аеродрому Бельбек. Також повідомлялось про роботу російської ППО в районі селища Чорноморське.
В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».
Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя зачинений.
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