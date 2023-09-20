«Триває планова робота» – у ГУР прокоментували повідомлення про вибухи в Криму

У Головному управлінні розвідки Міноборони прокоментували повідомлення про вибухи в окупованому Криму.



«Триває планова робота українських Сил безпеки і оборони по військових об’єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях, в тому числі в українському Криму. Зовсім скоро деталі будуть оприлюдненні Генеральним штабом», – розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.



Він зауважив, що останніми днями є дуже багато новин з Криму.



«Це все в рамках одного комплексу заходів. Всі ці заходи – результативні, повірте», – заявив представник ГУР.



За його словами, на цьому етапі метою заходів є послаблення агресора, оскільки Крим досі використовується РФ як певний логістичний хаб, зокрема для перекидання на інші ділянки фронту сил і засобів.



«Для того, щоб цей логістичний хаб зруйнувати, застосовуються і реалізуються певні операції і на морі, і на суші, і в повітрі. Далі буде», – додав Юсов.

Раніше у соцмережах повідомили про звуки вибухів в окупованому Севастополі, з боку військового аеродрому Бельбек. Також повідомлялося, що в Південній бухті Севастополя, а також в Інкермані військові РФ застосували димову завісу. Окупаційна влада заявила про роботу ППО.

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В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя зачинений.