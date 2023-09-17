Російська влада Севастополя пояснила дим над Південною бухтою «маскуванням Чорноморського флоту».
«Якщо бачите дим у районі Південної бухти, то не переживайте. За інформацією від Чорноморського флоту, використовуються засоби аерозольного маскування. Так, запах неприємний, але це абсолютно безпечно. У місті все спокійно», – написав у телеграмі російський голова міста Михайло Развожаєв.
Після повідомлень про звуки вибухів в окупованому Севастополі у соцмережах пишуть про пожежу в центрі Севастополя та їдкий запах.
Підтвердити цю інформацію з незалежних джерел неможливо.
Міноборони РФ ввечері 17 вересня заявило про нібито збиття двох українських БПЛА над південно-західною частиною окупованого Криму. Підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв стверджував, що пошкоджень інфраструктури в місті немає.
Видання «Українська правда» з посиланням на джерело в розвідці повідомило, що вибухи в Севастополі – це спільна операція ГУР і ВМС.
Читайте також: Чорноморський флот Росії. ЗСУ знищують російський авангард окупації
В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».
Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя зачинений.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ