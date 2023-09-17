Російська влада Севастополя пояснила дим над Південною бухтою «маскуванням Чорноморського флоту».



«Якщо бачите дим у районі Південної бухти, то не переживайте. За інформацією від Чорноморського флоту, використовуються засоби аерозольного маскування. Так, запах неприємний, але це абсолютно безпечно. У місті все спокійно», – написав у телеграмі російський голова міста Михайло Развожаєв.

Після повідомлень про звуки вибухів в окупованому Севастополі у соцмережах пишуть про пожежу в центрі Севастополя та їдкий запах.

Підтвердити цю інформацію з незалежних джерел неможливо.

Міноборони РФ ввечері 17 вересня заявило про нібито збиття двох українських БПЛА над південно-західною частиною окупованого Криму. Підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв стверджував, що пошкоджень інфраструктури в місті немає.

Видання «Українська правда» з посиланням на джерело в розвідці повідомило, що вибухи в Севастополі – це спільна операція ГУР і ВМС.

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В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя зачинений.