У соцмережах повідомляють про звуки вибухів в окупованому Севастополі.
Зокрема, повідомляється про гучні вибухи в районі мису Фіолент. Офіційно російська влада Криму це не коментувала.
Близько 20:30 у центральній частині Севастополя було чутно потужний вибух, повідомляє кореспондент Крим.Реалії – проекту Радіо Свобода. Від вибуху затремтіли вікна. Місцеві пабліки також публікують фото ймовірного інциденту. Підтвердити достовірність знімка з незалежних джерел неможливо.
Також у соцмережах повідомляють про вибухи у Балаклаві. Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомив про рух машин швидкої допомоги у напрямку Фіолента.
Міноборони РФ ввечері 17 вересня заявило про нібито збиття двох українських БПЛА над південно-західною частиною окупованого Криму. Підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що пошкоджень інфраструктури в місті немає.
Підтвердити інформацію з незалежних джерел неможливо.
Українська сторона наразі не коментувала ці повідомлення.
У ніч на 13 вересня кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив про щонайменше сім вибухів, які пролунали в Севастополі. Міністерство оборони Росії заявило про пошкодження внаслідок нічного удару двох своїх кораблів, які перебували на ремонті на заводі в Севастополі. За даними української розвідки, з великою ймовірністю, відновленню ці кораблі не підлягають.
В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».
Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя зачинений.
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