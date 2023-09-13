ГУР про атаку в Севастополі: уражені кораблі РФ, найімовірніше, не зможуть відновити

Внаслідок нічної атаки у тимчасово окупованому Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель «Ростов-на-Дону» та підводний човен «Мінськ» ВМС РФ – вони, найімовірніше, не підлягають відновленню, заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
«Це значні ураження. Можна зараз говорити про те, що, з великою ймовірністю, відновленню не підлягають. Знищення та пошкодження великого десантного корабля «Ростов-на-Дону» і підводного човна-носія ракет «Калібр» – це добрі новини для українських сил безпеки і оборони, українських громадян», – сказав він в ефірі національного телемарафону.
Раніше українська розвідка повідомляла про пошкодження російського корабля і підводного, але деякі OSINT-дослідники заявили про знищення щонайменше одного з них.
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У ніч на 13 вересня кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив про щонайменше сім вибухів, які пролунали в Севастополі. За повідомленням, від вибухової хвилі затремтіли шибки у вікнах, у небі було видно яскраві спалахи і дим.
Рух автотранспорту Керченським мостом, який з’єднує окупований Крим із територією Росії, в цей час був перекритий.
Підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив про ракетний удар по місту і що його нібито відбила система протиповітряної оборони. Він також заявив про пожежу в районі Кілен-балки «не на цивільному об’єкті». За повідомленнями у телеграм-каналах, вогонь спалахнув на Судноремонтному заводі. За даними Крим.Реалії, там здійснюється комплексний ремонт кораблів Військово-морського флоту РФ.
В Міноборони Росії заявили про пошкодження двох кораблів Чорноморського флоту РФ внаслідок нічної атаки на Севастополь, звинувативши в ній Збройні сили України.
Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя зачинений.
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