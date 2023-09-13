У ГУР підтвердили пошкодження десантного корабля і підводного човна Росії в Севастополі

В окупованому Севастополі внаслідок нічного удару були пошкоджені великий російський десантний корабель і підводний човен РФ, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, заяву цитує РБК-Україна.

«Є пошкодження судноремонтного заводу імені Орджонікідзе в місті Севастополі, зокрема обладнання. Якщо говорити про плавзасоби, то ми можемо зараз підтвердити ураження великого десантного корабля і підводного човна», – заявили в розвідці. Назв кораблів там не навели.

Офіційно в ГУР удар не коментували.

Тим часом, російські телеграм-канали із посиланням на свої джерела пишуть, що внаслідок атаки на Севастополь пошкоджено десантний корабель «Мінськ» і дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону». Міноборони РФ і російська влада поки що офіційно не підтверджували цю інформацію.

Раніше в Міноборони Росії заявили про пошкодження двох кораблів Чорноморського флоту РФ внаслідок нічної атаки на Севастополь, звинувативши в ній Збройні сили України.

Українська сторона ці повідомлення наразі не коментувала. Проте командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук написав у телеграмі: «А поки окупантів «штормить» і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних сил Збройних сил України за чудову бойову роботу». Він додав, що «далі буде».

У ніч на 13 вересня кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив про щонайменше сім вибухів, які пролунали в Севастополі. За повідомленням, від вибухової хвилі затремтіли шибки у вікнах, у небі було видно яскраві спалахи і дим.

Рух автотранспорту Керченським мостом, який з’єднує окупований Крим із територією Росії, в цей час був перекритий.

Підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив про ракетний удар по місту і що його нібито відбила система протиповітряної оборони. Він також заявив про пожежу в районі Кілен-балки «не на цивільному об’єкті». За повідомленнями у телеграм-каналах, вогонь спалахнув на Судноремонтному заводі. За даними Крим.Реалії, там здійснюється комплексний ремонт кораблів Військово-морського флоту РФ.

Згодом Развожаєв написав у телеграмі, що внаслідок нічних подій, за попередньою інформацією, постраждало 24 людини, у чотирьох – стан середнього ступеня тяжкості.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя зачинений.