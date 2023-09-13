У ГУР підтвердили пошкодження десантного корабля і підводного човна Росії в Севастополі

В окупованому Севастополі внаслідок нічного удару були пошкоджені великий російський десантний корабель і підводний човен РФ, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, заяву цитує РБК-Україна.
«Є пошкодження судноремонтного заводу імені Орджонікідзе в місті Севастополі, зокрема обладнання. Якщо говорити про плавзасоби, то ми можемо зараз підтвердити ураження великого десантного корабля і підводного човна», – заявили в розвідці. Назв кораблів там не навели.
Офіційно в ГУР удар не коментували.
Тим часом, російські телеграм-канали із посиланням на свої джерела пишуть, що внаслідок атаки на Севастополь пошкоджено десантний корабель «Мінськ» і дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону». Міноборони РФ і російська влада поки що офіційно не підтверджували цю інформацію.
Раніше в Міноборони Росії заявили про пошкодження двох кораблів Чорноморського флоту РФ внаслідок нічної атаки на Севастополь, звинувативши в ній Збройні сили України.
Українська сторона ці повідомлення наразі не коментувала. Проте командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук написав у телеграмі: «А поки окупантів «штормить» і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних сил Збройних сил України за чудову бойову роботу». Він додав, що «далі буде».
У ніч на 13 вересня кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив про щонайменше сім вибухів, які пролунали в Севастополі. За повідомленням, від вибухової хвилі затремтіли шибки у вікнах, у небі було видно яскраві спалахи і дим.
Рух автотранспорту Керченським мостом, який з’єднує окупований Крим із територією Росії, в цей час був перекритий.
Підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив про ракетний удар по місту і що його нібито відбила система протиповітряної оборони. Він також заявив про пожежу в районі Кілен-балки «не на цивільному об’єкті». За повідомленнями у телеграм-каналах, вогонь спалахнув на Судноремонтному заводі. За даними Крим.Реалії, там здійснюється комплексний ремонт кораблів Військово-морського флоту РФ.
Згодом Развожаєв написав у телеграмі, що внаслідок нічних подій, за попередньою інформацією, постраждало 24 людини, у чотирьох – стан середнього ступеня тяжкості.
В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».
Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя зачинений.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ