У Севастополі пролунали щонайменше сім вибухів – окупаційна влада заявила про ракетний удар

Щонайменше сім вибухів пролунали в Севастополі в окупованому Росією Криму в ніч на 13 вересня, повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
За повідомленням, від вибухової хвилі затремтіли шибки у вікнах, у небі було видно яскраві спалахи і дим.
Рух автотранспорту Керченським мостом, який з’єднує окупований Крим із територією Росії, в цей час був перекритий.
Підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив про ракетний удар по місту і що його нібито відбила система протиповітряної оборони.
«У районі Кілен-балки зараз пожежа не на цивільному об’єкті, за попередньою інформацією, пожежа сталася через ракетну атаку», – йдеться у повідомленні. За словами Развожаєва, пожежі надано четвертий клас.
О 03:53 було чутно ще вибух, повідомив кореспондент. Як стверджують у мережі, на Судноремонтному заводі почалася пожежа. За даними Крим.Реалії, там здійснюється комплексний ремонт кораблів Військово-морського флоту РФ.
Згодом Развожаєв написав у телеграмі, що внаслідок нічних подій, за попередньою інформацією, постраждало 24 людини, у чотирьох – стан середнього ступеня тяжкості.
11 вересня Головне управління розвідки України заявило, що Україна повернула контроль над нафтодобувними платформами біля берегів Криму в Чорному морі. Для цього спецпризначенці провели «унікальну операцію».
23 серпня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що в окупованому Криму було знищено російський ЗРК С-400 «Тріумф».
В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».
Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя зачинений.
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