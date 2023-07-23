Якщо ЗСУ отримають ATACMS, це може змусити РФ перебазувати Чорноморський флот із Криму в Новоросійськ – генерал Годжес

Збройні сили України 22 липня завдали удару по нафтобазі та складах боєприпасів армії Росії в селищі Октябрське окупованого Криму. Це змусило окупаційну владу евакуювати людей і скасувати рух потягів. Удари підтвердили і в ЗСУ, і представники РФ на окупованому півострові, зазначає у своїй публікації «Голос Америки».

За інформацією агенції АР, окупаційна влада Криму взялася евакуйовувати цивільних осіб у радіусі п’яти кілометрів від місця вибухів.

Світові ЗМІ фіксують ці удари як одні із низки атак по російських силах постачання і критичній інфраструктурі на окупованому півострові, включно з підривом Кримського мосту.

Телеканал CNN нагадує, що удар по Кримському мосту завдав матеріально-технічного та символічного удару по військовій кампанії Москви. Коридор вартістю 3,7 мільярда доларів є критично важливою артерією для забезпечення півострова як щоденними потребами, так і продовольством для російської армії, нагадує телеканал. Посилаючись на інтерв'ю з представником СБУ, CNN інформує – удар був спільною операцією Служби безпеки України та Військово-морських сил України.

«Українські військові здійснюють безперервні удари по об’єктах в окупованому Криму з метою завдавати шкоди російському Чорноморський флоту і переривати життєво важливі лінії постачання Росії», – пише CNN та нагадує: деокупація Криму залишається метою України.

Будь-яка ціль, яка несе війну, а не мир, має бути нейтралізована

Під вечір 22 липня окупаційна влада Криму повідомила, що рух на мосту, що з’єднує Росію з Кримським півостровом, відновлено після недовгого припинення в суботу. У повідомленні в офіційному телеграм-каналі не було вказано причини перекриття дороги на мості.

Раніше, 17 липня, дорога на Кримському (Керченському) мості була закрита після нападу, в результаті якого загинули двоє людей.

Міст лише нещодавно повернули до повноцінного функціонування після того, як його було пошкоджено вибухом бомби у жовтні минулого року.

Washington Post нагадує слова президента України Володимира Зеленського на Аспенському безпековому форумі про те, що Кримський міст – це дорога, яка живить війну боєприпасами, а «будь-яка ціль, яка несе війну, а не мир, має бути нейтралізована».

Українські сили працюють над тим, щоб зробити Крим непридатним для російських військ

Американський Інститут вивчення війни (ISW) наголошував: після підриву Кримського мосту замість того, щоб радити цивільним уникати поїздок до Криму, російська та окупаційна влада на півострові заохочують росіян їхати через зону бойових дій.

«Українські сили працюють над тим, щоб зробити Крим непридатним для російських військ», – так прокоментував атаки по Криму генерал у відставці, екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес у твітері.

На його думку, «було б розумно», якби США допомогли українцям з ракетами великої дальності ATACMS. Чорноморський флот був би змушений тоді «перебазуватися в Новоросійськ», припускає генерал.

Однек, як повідомляв «Голос Америки», там також неспокійно – минулої осені стався вибух на нафтовому терміналі у порту російського Новоросійська, поруч із яким розташована велика база Чорноморського флоту РФ.