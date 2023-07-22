«Росія програє». Експерти на форумі в Аспені про контрнаступ ЗСУ

Український контрнаступ просувається повільно, але його ще не завершено, а головна проблема контрнаступу полягає не в можливості завдавати ударів у глибину фронту, а у проходженні мінних полів. Таку думку висловив ексзаступник міністра оборони США Колін Кол на міжнародному Аспенському безпековому форумі (Aspen Security Forum) 20 липня.

Обговорення майбутнього України стало однією з ключових дискусій 14-го міжнародного Аспенського безпекового форуму в Колорадо (США). Учасники обговорення, серед яких представники американського експертного середовища та українського громадянського суспільства, висловили впевненість – український контрнаступ ще далекий від завершення, а Росія неминуче програє у війні.

Головні виклики контрнаступу України

Україна вже отримала далекобійні ракети Storm Shadow від Великої Британії й ракети Scout від Франції та успішно завдає ударів по російському командуванню та управлінню матеріально-технічним забезпеченням російських сил глибоко за лінією фронту. На цьому наголошує колишній заступник міністра оборони США Колін Кол.

«Проблема контрнаступу полягає зараз не у можливості завдавати ударів. Вони мають цю можливість зараз. Проблема не в ста кілометрах, вона в одному кілометрі прямо перед ними – мінні поля. Ми продовжимо допомагати із цим, надавати безпекову допомогу», – заявив Кол.

Українці просуваються повільно, але вони просуваються цілеспрямовано. Більшість бойової сили ще не залучено у контрнаступі

На думку колишнього заступника міністра оборони Сполучених Штатів, особливо важко для контрнаступу України пройти оборонні лінії російських сил на півдні України.

«Українці просуваються повільно, але вони просуваються цілеспрямовано і я скажу – контрнаступ ще не завершено. Більшість бойової сили ще не залучено у контрнаступі. Багато людей цього не розуміють і коли українці знайдуть слабке місце у російській обороні, вони знайдуть можливість прориву там та просування», – говорить колишній заступник міністра оборони США.

На складності контрнаступу наголошує і директор ЦРУ Вільям Бернс.

«Не думаю, що це для когось несподіванка, що контрнаступ – важке завдання. Наступ значно важчий, ніж оборона. У росіян були місяці підготуватись не тільки до оборони в південній Україні, а й зробити щільні мінні поля. Контрнаступ займе час і буде нелегко досягти прогресу. Але я дивлюсь оптимістично, базуючись не тільки на поїздках в Україну, а й на даних розвідки, які нам вдалось зібрати – в українців вийде просунутись», – зазначає Бернс.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що ще занадто рано судити про успіхи українського контрнаступу, але наголосив, що США і союзники дали Україні «все, що потрібно», для його успіху. Про це він сказав, виступаючи на безпековому форму в Аспені 21 липня.

Коли вони розгорнуться і почнуть діяти усі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми і приблизно 50 країн, все це матиме суттєве значення і призведе до змін

«Ми з самого початку говорили, що це буде важко. Ви, мабуть, чули, і багато людей говорило про те, що росіяни підготували серйозні і укріплені лінії захисту. Українці пробиваються через них», – сказав Блінкен.

Він зауважив, що, на його думку, українці, які вже звільнили половину територій, які від початку масштабної війни захопили росіяни, «мають уже все для успіху», бо вони «борються за свою землю, за свою країну, за своє майбутнє, за свою свободу».

«І коли вони розгорнуться і почнуть діяти усі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми і приблизно 50 країн, я думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін», – сказав державний секретар США.

Об’єднання демократичного світу на підтримку України

Минулого року Україна втратила 29% свого ВВП, а більше від третини українського населення вимушено переселені. На цій статистиці зауважує юрист і професор історії в Університеті Вірджинії у США Філіп Зеліков.

Він робить акцент на шкоді війни для економіки та інфраструктури України: «Більше від третини українського населення вимушено переселені. І велика частина з них вирішила залишити країну і думає, чи повернуться вони колись додому. Немає цивільної авіації. Транспортна система повернулась до 1950-х років. Країна втрачає доступ до моря».

Українці стають сильнішими ніж вони були до війни

Зауважуючи позитивні зміни, Зеліков говорить, що «українці стають сильнішими ніж вони були до війни»: «Покоління українців, які мають намір побудувати нове суспільство, виходить на перший план. Світ об’єднується у підтримці України».

Про єднання країн демократичного світу у підтримці України говорить й голова Центру громадянських свобод та лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук.

«Коли почалась повномасштабна війна, демократичні країни вирішили допомогти Україні не програти. І Україна отримує різноманітну зброю, щоб мати можливість захищатися. Проти Росії були введені серйозні санкції. І ми надзвичайно вдячні. Українці завжди будуть пам’ятати всі демократичні країни, які з нами в цей драматичний час нашої історії», – говорить Матвійчук.

Водночас активістка наголошує, що потрібна зміна наративу демократичного світу.

Різниця між давайте допоможемо Україні не зазнати краху і давайте допоможемо Україні швидко перемогти вимірюється в поставках зброї, швидкості рішень та рівня санкцій

На її думку, позиція має змінитись із «давайте допоможемо Україні не зазнати краху» на «давайте допоможемо Україні швидко перемогти».

«Різниця між давайте допоможемо Україні не зазнати краху і давайте допоможемо Україні швидко перемогти вимірюється в поставках зброї, швидкості рішень та рівня санкцій. Проблема полягає в тому, що у нас немає часу. Час для нас конвертується в численні смерті на фронті, численні смерті на окупованих територіях, численні смерті в тилу», – наголошує Матвійчук.

Вона переконана, що «Росія програє, тому що Путін намагається повернутись до минулого, проти нього майбутнє», а отже демократичному світу вже зараз треба розробити спільне бачення цього майбутнього.

Питання російських еліт до Путіна після спроби заколоту Пригожина

На форумі в Аспені обговорювали також і нещодавню спробу заколоту в Росії. Президент Росії Володимир Путін через місяць після заколоту військової компанії «Вагнер» досі не вирішив, як вчинити із засновником компанії Євгеном Пригожиним. Про це на безпековому форумі в Інституті Аспена розповів директор ЦРУ Вільям Бернс.

Сили «Вагнера» просувались без будь-якого спротиву в Ростов, місто мільйонник на півдні Росії

За його словами, компанія «Вагнер» має важливе значення для Кремля, у тому числі через присутність російських найманців в Африці та на Близькому Сході.

«Говорячи про виявлення слабкості у владі Путіна, я маю на увазі, що Путін сконструював свій образ, ретельно культивував його, його влада тримається на образі що він – арбітр порядку в російській системі. Ми побачили, особливо в ті 36 годин, як заколот розвивався, що сили «Вагнера», ці найманці, просувались без будь-якого спротиву в Ростов, місто мільйонник на півдні Росії», – говорить директор ЦРУ.

На думку Бернса, той факт, що сили «Вагнера» успішно і без спротиву захопили Ростов, а вже наступного дня – також без спротиву пройшли дві третини шляху по дорозі до Москви, викликає питання до Путіна як від російського населення, так і від еліт країни.

«Для багатьох росіян, які спостерігали за цим, які звикли до образу Путіна як арбітра порядку, постало запитання: чи на імператорі є одяг або чому йому потрібно стільки часу, щоб вдягтись. Щодо еліт – у них мали виникнути глибші питання, які циркулюють серед російських еліт від початку війни в Україні про судження Путіна, його відстороненість від подій і його нерішучість», – зауважує директор ЦРУ.

Зеленський вірить, що контрнаступ ЗСУ «набере обертів»

Президент України Володимир Зеленський очікує, що контрнаступ української армії «набере обертів» після повільного початку. Про це, як повідомляє CNN, український лідер заявив по відеозвʼязку на безпековому форумі в американському Аспені.

«У нас були плани розпочати це (контрнаступ – ред.) навесні, але ми цього не зробили, тому що, чесно кажучи, у нас не вистачало боєприпасів і озброєнь і не вистачало належно підготовлених бригад – я маю на увазі, належно навчених цій зброї», – сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що, попри труднощі, ЗСУ мають просування.

Ми наближаємося до того моменту, коли відповідні дії можуть набирати обертів, тому що ми вже проходимо деякі місця замінування

«Ми не хотіли втрачати наших людей, свій особовий склад і наших військовослужбовців, ми не хотіли втрачати техніку, і тому вони досить обережно підходили до наступальних дій. Я б сказав, що ми наближаємося до того моменту, коли відповідні дії можуть набирати обертів, тому що ми вже проходимо деякі місця замінування і ми розміновуємо ці території», – сказав глава держави.

Слова Зеленського прозвучали після того, як 21 липня президент Росії Володимир Путін заявив, що Захід розчарований результатами українського контрнаступу.

Від початку в червні українського контрнаступу бої виявилися жорсткішими, ніж очікували деякі експерти, часто прогрес вимірюється сотнями метрів, а не десятками кілометрів. Україна сподівається використати контрнаступ, щоб витіснити значну кількість російських військ з української землі та переломити хід війни.