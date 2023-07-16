ISW: українські військові «вдосконалюють стратегію контрнаступу»

Українські військові «скоригували свою стратегію контрнаступу, щоб звести до мінімуму втрати особового складу та техніки», йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Вектор контрнаступу змінився і було вирішено зосередитися на виснаженні російських військ за допомогою артилерії та ракет дальньої дії замість великомасштабних ударів», – йдеться в звіті.

Аналітики підрахували, що «російські війська знищили до 20 відсотків західного озброєння України за перші два тижні контрнаступу. У наступні тижні рівень втрат знизився до 10 відсотків через зміну стратегії ЗСУ».

Експерти ISW зазначали, що ЗСУ, мабуть, «зосереджені на планомірному та повільному тиску на супротивника». Це дозволяє «зберігати кадровий потенціал за рахунок повільніших темпів просування, при поступовому виснаженні російської живої сили та техніки».

Аналітики зазначили, що «українські Збройні сили, ймовірно, вже кілька тижнів удосконалюють свою стратегію контрнаступу, і деякі спостерігачі лише зараз починають розуміти серйозніші наслідки цих коригувань». Україна, ймовірно, «продовжить коригувати свою стратегію та дії протягом усього контрнаступу, щоб сприяти подальшому прогресу на полі бою», підсумували в Інституті вивчення війни.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що українські війська на Таврійському напрямку йдуть вперед. Також повідомлялося про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступ – «це не голлівудський фільм», оскільки «на карту поставлено життя людей». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його «злять» слова про те, що український контрнаступ триває «повільніше, ніж очікувалося», і додав, що кожен звільнений метр землі українським військам «дається кров’ю».

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що контрнаступ Збройних сил України «просувається неухильно», але буде тривалим і «дуже кривавим».