Сербія готова прийняти постраждалих через «ситуацію в Херсонській області» – уряд

Уряд Сербії ухвалив транш гуманітарної допомоги Україні – про це його пресслужба повідомила 15 липня.

Зокрема, до траншу увійдуть медикаменти та товари з резервів Комісаріату з питань біженців та міграції.

«Також Уряд республіки Сербія прийняв висновок про надання тимчасового захисту для прийому громадян України, які постраждали внаслідок ситуації в Херсонській області», – йдеться в повідомленні.

При цьому пресслужба не уточнює, про яку саме ситуацію йдеться в області, яка регулярно зазнає російських обстрілів.

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Уряд також планує організувати реабілітаційний дитячий табір для учнів Академії футболу «Динамо» в Києві.

На світанку 6 червня стало відомо про руйнування греблі Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві греблі російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили греблі Каховської ГЕС. Причиною руйнування Каховської ГЕС, найімовірніше, став вибух у тунелі бетонної основи греблі, написало 16 червня американське видання New York Times, прямо вказуючи на те, що це зробила Росія.