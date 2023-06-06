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Підрив Каховської ГЕС: Україна відреагувала на звинувачення Кремля

Останні заяви Кремля Олексій Данілов назвав нісенітницями

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляє, що Україна не має жодного стосунку до підриву Каховської ГЕС. Так він відреагував на звинувачення Кремля у причетності до руйнування гідроелектростанції.

«Вони захлинаються від злоби, що не можуть вирішити питання військовим шляхом, тому зараз вигадують різні нісенітниці. які не мають ніякого підтвердження. По-перше, вона, на жаль, була повністю під контролем російських окупантів. Нам було відомо, що у вересні-жовтні були зроблені так звані закладки. Саме зараз вони вирішили їх використати для того, щоб запобігти нашому контрнаступу. Ми до цього не маємо жодного стосунку, щоб там у Кремлі не розповідали», – заявив він в ефірі національного телемарафону.

Росія почала звинувачувати Україну в підриві Каховської ГЕС. Як заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, Київ намагається позбавити окупований Крим води на тлі, як він стверджує «наступальних дій, які захлинаються».

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Кахоської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

В «Укргідроенерго» заявили, що через підрив Каховська ГЕС зруйнована повністю. Водночас в ефірі Радіо Свобода речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк казала, що не вся дамба зруйнована, але є суттєві пошкодження.

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Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини. Як повідомив в ефірі Радіо Свобода речник Херсонської ОВА, на правобережжі Херсонської області через загрозу затоплення евакуюють близько 16 тисяч людей.

У лютому минулого року російські військові захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області.

Каховська ГЕС: наслідки підриву
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Каховська ГЕС: наслідки підриву

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування дамби Каховської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» ЗСУ у підриві дамби звинуватили російські окупаційні війська.

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