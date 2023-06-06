Підрив Каховської ГЕС: Україна відреагувала на звинувачення Кремля

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляє, що Україна не має жодного стосунку до підриву Каховської ГЕС. Так він відреагував на звинувачення Кремля у причетності до руйнування гідроелектростанції.



«Вони захлинаються від злоби, що не можуть вирішити питання військовим шляхом, тому зараз вигадують різні нісенітниці. які не мають ніякого підтвердження. По-перше, вона, на жаль, була повністю під контролем російських окупантів. Нам було відомо, що у вересні-жовтні були зроблені так звані закладки. Саме зараз вони вирішили їх використати для того, щоб запобігти нашому контрнаступу. Ми до цього не маємо жодного стосунку, щоб там у Кремлі не розповідали», – заявив він в ефірі національного телемарафону.

Росія почала звинувачувати Україну в підриві Каховської ГЕС. Як заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, Київ намагається позбавити окупований Крим води на тлі, як він стверджує «наступальних дій, які захлинаються».

Вночі 6 червня у соцмережах з’явилися повідомлення про руйнування Кахоської ГЕС. Вранці в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російська окупаційна влада спочатку заперечувала факт руйнування, а згодом заявила, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

В «Укргідроенерго» заявили, що через підрив Каховська ГЕС зруйнована повністю. Водночас в ефірі Радіо Свобода речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк казала, що не вся дамба зруйнована, але є суттєві пошкодження.

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Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини. Як повідомив в ефірі Радіо Свобода речник Херсонської ОВА, на правобережжі Херсонської області через загрозу затоплення евакуюють близько 16 тисяч людей.

У лютому минулого року російські військові захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області.