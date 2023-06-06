Близько 16 тисяч людей евакуюватимуть з Херсонщини через підрив Каховської ГЕС – ОВА

На правобережжі Херсонської області через загрозу затоплення евакуюють близько 16 тисяч людей. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.



За його даними, евакуаційні автобуси та машини виїхали до Тягинки, Одрадокам’янки, Токарівки, а також до Білозерського району. Також у Херсоні нині евакуюють людей із мікрорайону Острів.



Спочатку людей везуть до автовокзалу, каже речник, а о 12:00 із залізничного вокзалу буде відправлятися евакуаційний потяг.



«Найкритичніша ситуація зараз нижче села Львове, Одрадокам’янка, у Тягинській територіальна громаді - там найшвидше люди побачили підйом води, але зараз будемо дивитися вже і нижче. Люди вже збираються, їдуть сюди», – сказав Толоконніков в ефірі програми Свобода.Ранок.



Також він закликав жителів лівобережжя Херсонщини від’їхати від берега Дніпра, оскільки лівий берег розташований нижче і загроза підтоплення там є вищою.

Вранці 6 червня в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російські окупанти заявляють, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини. За даними ОВА, станом на 7:30 повністю або частково затоплені сім населених пунктів та мікрорайон Херсона.

У лютому минулого року російські військові захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області. За даними ГУР, російські окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні минулого року, а у жовтні додатково замінували шлюзи та опори ГЄС. Ще у жовтні 2022 року українські розвідники попереджали, що дамбі Каховського водосховища та агрегатам Каховської гідроелектростанції загрожує руйнування.