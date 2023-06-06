ОВА: через підрив ГЕС повністю або частково затоплені сім населених пунктів та мікрорайон Херсона

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що повністю або частково затоплені сім населених пунктів та мікрорайон Херсона.



«Станом на 7:30 повністю або частково затоплені такі населені пункти: Тягинка, Львове, Одрадокам’янка Бериславського району, Іванівка, Микільське Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсона. Ми розуміємо що будуть підтоплені ще інші населені пункти, готові до цього », – заявив він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, вже організована евакуація жителів цих населених пунктів автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва.



Близько 16 тисяч людей перебувають у критичній зоні на правобережжі Херсонщини, додав Прокудін.

Відеосвідчення наслідків підриву Каховської ГЕС оприлюднив президент України Володимир Зеленський:

Вранці 6 червня в оперативному командуванні «Південь» підтвердили факт підриву російськими військами Каховської ГЕС. Російські окупанти заявляють, що верхню частину Каховської ГЕС зруйновано нібито внаслідок обстрілу українськими військами, дамбу водосховища не зруйновано. Проте Україна ще минулого року повідомляла про мінування окупантами ГЕС і небезпеку підриву.

Відео наслідків руйнування дамби Каховської ГЕС оприлюднив президент України Володимир Зеленський:

Українська влада оголосила про евакуацію з небезпечних районів Херсонщини. У Херсонській ОВА назвали потенційні зони затоплення на правобережній частині річки Дніпро. Це села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

У лютому минулого року російські військові захопили головну будівлю Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС у Херсонській області. За даними ГУР, російські окупанти замінували Каховську ГЕС ще у квітні минулого року, а у жовтні додатково замінували шлюзи та опори ГЄС. Ще у жовтні 2022 року українські розвідники попереджали, що дамбі Каховського водосховища та агрегатам Каховської гідроелектростанції загрожує руйнування.